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Motorista de aplicativo mata passageiro que abriu porta do carro para vomitar

Após expulsar passageiros do carro, motorista discutiu e brigou com os dois. Ele alega legítima defesa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:19

Câmera flagrou parte da confusão
Câmera flagrou parte da confusão Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo foi preso na madrugada desta sexta-feira (10) após matar um passageiro com golpes de canivete durante uma corrida em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A vítima, identificada como Jonatas Francisco Leite Lima, de 26 anos, havia aberto a porta do veículo para vomitar enquanto era transportada.

O condutor, Carlos Augusto Coelho da Silva, de 43 anos, foi indiciado por homicídio. Ele atingiu Jonatas com golpes na região do abdômen após uma discussão fora do carro, segundo o portal G1, que teve acesso ao boletim de ocorrência.

Antes do crime, Jonatas e um amigo estavam em um bar acompanhando o jogo do Corinthians contra o Platense, válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, solicitaram uma corrida por aplicativo e embarcaram em um carro modelo BYD branco. Durante o trajeto, Jonatas passou mal e abriu a porta do veículo duas vezes para vomitar.

Motorista matou passageiro após confusão

Jonatas tinha 26 anos por Reprodução
Carlos Augusto e Jonatas por Reprodução
Motorista expulsou passageiros quando Jonatas passou mal por Reprodução
Briga recomeçou quando amigo de Jonatas teria batido porta forte por Reprodução
Câmera flagrou parte da confusão por Reprodução
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Jonatas tinha 26 anos por Reprodução

Segundo a ocorrência policial, o motorista decidiu interromper a corrida na Avenida Moinho Fabrini e ordenou que os dois descessem, alegando não ter condições de seguir com o passageiro passando mal. Ao sair do carro, o amigo da vítima bateu a porta com força, o que teria provocado uma discussão nova. 

Imagens registram agressões após parada do veículo

Uma câmera de segurança registrou parte da confusão. Nas imagens, o motorista aparece caminhando em direção aos passageiros e atingindo um deles, que cai. Não é possível identificar qual dos dois foi derrubado nem confirmar se o suspeito já estava com o canivete naquele momento.

Na sequência, os três aparecem trocando agressões físicas. O confronto continua mais ao fundo da cena até o fim da gravação.

Testemunhas que estavam em um bar próximo acionaram a Polícia Militar. Jonatas foi encontrado caído e com sangramento intenso. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos.

Motorista alegou legítima defesa

Após o crime, o motorista deixou o local e foi localizado pelos policiais a cerca de dois quilômetros de distância, na Rua Austrália, ainda com o veículo utilizado na corrida.

Aos agentes, Carlos afirmou que agiu em legítima defesa. Segundo sua versão, o passageiro teria sacado o canivete e ele conseguiu tomar a arma durante a confusão, ferindo Jonatas em seguida.

O amigo da vítima, no entanto, contestou essa versão e disse à polícia que Jonatas não portava arma. Diante das versões divergentes, o motorista acabou indiciado por homicídio.

A defesa de Carlos Augusto Coelho da Silva não foi localizada. Em nota, a Uber informou que desativou a conta do motorista após o ocorrido e declarou apoio às investigações.

"A Uber lamenta profundamente a morte do usuário. A conta do motorista foi desativada e a Uber está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações, nos termos da lei. Todas as viagens na plataforma contam com um seguro e a Uber acionará a seguradora, que entrará em contato com a família da vítima a fim de oferecer apoio", informou a empresa.

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