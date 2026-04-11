CRIME

Motorista de aplicativo mata passageiro que abriu porta do carro para vomitar

Após expulsar passageiros do carro, motorista discutiu e brigou com os dois. Ele alega legítima defesa

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:19

Câmera flagrou parte da confusão Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo foi preso na madrugada desta sexta-feira (10) após matar um passageiro com golpes de canivete durante uma corrida em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A vítima, identificada como Jonatas Francisco Leite Lima, de 26 anos, havia aberto a porta do veículo para vomitar enquanto era transportada.

O condutor, Carlos Augusto Coelho da Silva, de 43 anos, foi indiciado por homicídio. Ele atingiu Jonatas com golpes na região do abdômen após uma discussão fora do carro, segundo o portal G1, que teve acesso ao boletim de ocorrência.

Antes do crime, Jonatas e um amigo estavam em um bar acompanhando o jogo do Corinthians contra o Platense, válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, solicitaram uma corrida por aplicativo e embarcaram em um carro modelo BYD branco. Durante o trajeto, Jonatas passou mal e abriu a porta do veículo duas vezes para vomitar.

Motorista matou passageiro após confusão 1 de 5

Segundo a ocorrência policial, o motorista decidiu interromper a corrida na Avenida Moinho Fabrini e ordenou que os dois descessem, alegando não ter condições de seguir com o passageiro passando mal. Ao sair do carro, o amigo da vítima bateu a porta com força, o que teria provocado uma discussão nova.

Imagens registram agressões após parada do veículo

Uma câmera de segurança registrou parte da confusão. Nas imagens, o motorista aparece caminhando em direção aos passageiros e atingindo um deles, que cai. Não é possível identificar qual dos dois foi derrubado nem confirmar se o suspeito já estava com o canivete naquele momento.

Na sequência, os três aparecem trocando agressões físicas. O confronto continua mais ao fundo da cena até o fim da gravação.

Testemunhas que estavam em um bar próximo acionaram a Polícia Militar. Jonatas foi encontrado caído e com sangramento intenso. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos.

Motorista alegou legítima defesa

Após o crime, o motorista deixou o local e foi localizado pelos policiais a cerca de dois quilômetros de distância, na Rua Austrália, ainda com o veículo utilizado na corrida.

Aos agentes, Carlos afirmou que agiu em legítima defesa. Segundo sua versão, o passageiro teria sacado o canivete e ele conseguiu tomar a arma durante a confusão, ferindo Jonatas em seguida.

O amigo da vítima, no entanto, contestou essa versão e disse à polícia que Jonatas não portava arma. Diante das versões divergentes, o motorista acabou indiciado por homicídio.

A defesa de Carlos Augusto Coelho da Silva não foi localizada. Em nota, a Uber informou que desativou a conta do motorista após o ocorrido e declarou apoio às investigações.