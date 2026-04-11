Motorista de aplicativo mata passageiro que abriu porta do carro para vomitar

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Carol Neves
Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:19
Um motorista de aplicativo foi preso na madrugada desta sexta-feira (10) após matar um passageiro com golpes de canivete durante uma corrida em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A vítima, identificada como Jonatas Francisco Leite Lima, de 26 anos, havia aberto a porta do veículo para vomitar enquanto era transportada.
O condutor, Carlos Augusto Coelho da Silva, de 43 anos, foi indiciado por homicídio. Ele atingiu Jonatas com golpes na região do abdômen após uma discussão fora do carro, segundo o portal G1, que teve acesso ao boletim de ocorrência.
Antes do crime, Jonatas e um amigo estavam em um bar acompanhando o jogo do Corinthians contra o Platense, válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, solicitaram uma corrida por aplicativo e embarcaram em um carro modelo BYD branco. Durante o trajeto, Jonatas passou mal e abriu a porta do veículo duas vezes para vomitar.
Motorista matou passageiro após confusão
Segundo a ocorrência policial, o motorista decidiu interromper a corrida na Avenida Moinho Fabrini e ordenou que os dois descessem, alegando não ter condições de seguir com o passageiro passando mal. Ao sair do carro, o amigo da vítima bateu a porta com força, o que teria provocado uma discussão nova.
Imagens registram agressões após parada do veículo
Uma câmera de segurança registrou parte da confusão. Nas imagens, o motorista aparece caminhando em direção aos passageiros e atingindo um deles, que cai. Não é possível identificar qual dos dois foi derrubado nem confirmar se o suspeito já estava com o canivete naquele momento.
Na sequência, os três aparecem trocando agressões físicas. O confronto continua mais ao fundo da cena até o fim da gravação.
Testemunhas que estavam em um bar próximo acionaram a Polícia Militar. Jonatas foi encontrado caído e com sangramento intenso. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos.
Motorista alegou legítima defesa
Após o crime, o motorista deixou o local e foi localizado pelos policiais a cerca de dois quilômetros de distância, na Rua Austrália, ainda com o veículo utilizado na corrida.
Aos agentes, Carlos afirmou que agiu em legítima defesa. Segundo sua versão, o passageiro teria sacado o canivete e ele conseguiu tomar a arma durante a confusão, ferindo Jonatas em seguida.
O amigo da vítima, no entanto, contestou essa versão e disse à polícia que Jonatas não portava arma. Diante das versões divergentes, o motorista acabou indiciado por homicídio.
A defesa de Carlos Augusto Coelho da Silva não foi localizada. Em nota, a Uber informou que desativou a conta do motorista após o ocorrido e declarou apoio às investigações.
"A Uber lamenta profundamente a morte do usuário. A conta do motorista foi desativada e a Uber está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações, nos termos da lei. Todas as viagens na plataforma contam com um seguro e a Uber acionará a seguradora, que entrará em contato com a família da vítima a fim de oferecer apoio", informou a empresa.