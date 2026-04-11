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PM que matou mulher desarmada em abordagem 'agiu dentro da lei', diz advogado

A soldado, que tem apenas três meses de rua, alegou que levou tapa no rosto e que vítima tentou pegar sua arma, o que não foi filmado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:49

Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão Crédito: Reprodução

A defesa da policial militar Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, afirmou que a soldado “agiu dentro da lei” ao efetuar o disparo que matou a ajudante geral Thawanna Salmázio, de 31 anos, durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. 

Ao portal Uol, advogado Alexandre de Souza Guerreiro afirmou que a policial efetuou apenas um disparo para se defender e solicitou socorro logo após o tiro. A soldado já prestou depoimento ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz a investigação sobre o caso. Ela alega que agiu porque Thawanna teria avançado contra ela e dado um tapa no rosto, além de ter tentado pegar sua arma. 

Soldado PM Yasmin atirou em Thawanna durante abordagem

Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
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Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução

“O que temos a dizer é que ela agiu dentro da lei, efetuou um único disparo e solicitou socorro imediatamente”, afirmou o advogado. Falando ao portal G1, ele ainda afirmou que a PM se viu em meio a uma "escalada de agressões". "Estando no exercício da função, ela foi agredida e efetuou um único disparo para cessar a escalada de agressões por parte da vítima", acrescentou. "Importante pontuar que a equipe acionou o socorro imediatamente e deu ciência as autoridades competentes".

Thawanna foi atingida no abdômen, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Marido contesta versão e fala em demora no socorro

A versão apresentada pela defesa é contestada pelo marido da vítima, Luciano Gonçalves Santos. Ele afirma que a esposa demorou mais de 30 minutos para receber atendimento após ser baleada e diz que foi impedido de acompanhá-la na ambulância.

Segundo Luciano, ele tentou permanecer ao lado da companheira durante o atendimento, mas foi afastado pelos policiais ainda no local da ocorrência. “Quando eu olhei, vi o Samu, daí tranquilizei. Daí o Samu pegou, levou ela. Não deixaram eu ir com a minha mulher. Eu nunca mais vi minha mulher. Não deixaram. Eu queria ir na ambulância. Meu sonho era tá do lado dela ali e acompanhar até o hospital. Eu não sei o que aconteceu aquela noite. O que eles queriam comigo.”

Ele também nega que Thawanna tenha tentado pegar a arma da policial, como relatado pela defesa.

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Em depoimento, Yasmin afirmou que reagiu após ser agredida durante a abordagem. Segundo a versão apresentada pela soldado às autoridades, Thawanna invadiu seu espaço pessoal e desferiu tapas durante a discussão. Nada disso foi gravado, já que a PM não usava câmera corporal. 

A policial declarou ainda que tentou conter a mulher com empurrões e chutes, mas que ela continuou avançando. Nesse momento, segundo o relato, decidiu atirar por temer que a vítima tivesse acesso à arma.

Abordagem começou após viatura encostar no marido

A discussão que antecedeu o disparo começou após a viatura policial encostar em Luciano. Policiais disseram que ele se desequilibrou e bateu no veículo, mas o marido da vítima afirma que o carro foi direcionado contra o casal de forma intencional. Após a batida no retrovisor, o PM que dirige dá ré e volta para questionar Luciano, reclamando que ele estava andando na rua. 

Após o tiro, Luciano chegou a ser autuado por resistência por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência e liberado em seguida. Ele nega ter reagido contra os policiais e afirma que apenas tentou socorrer a esposa.

Caso é investigado como morte em intervenção policial

A morte de Thawanna é investigada pela Polícia Civil como decorrente de intervenção policial e também é alvo de apuração interna da Polícia Militar. O Ministério Público acompanha o caso por meio do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (Gaesp).

A soldado permanece afastada das atividades nas ruas e segue em funções internas enquanto as circunstâncias da ocorrência são apuradas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso tem prioridade nas investigações conduzidas pelas polícias Civil e Militar, com acompanhamento das corregedorias.

A soldado Yasmin tem cerca de 1 ano na PM e apenas três meses de patrulha de rua, ainda em fase de estágio. 

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