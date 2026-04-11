Netflix pagou cachê alto por depoimento de Suzane von Richthofen em novo documentário

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Carol Neves
Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:33
Suzane von Richthofen teria recebido aproximadamente R$ 500 mil da Netflix para participar do documentário “Suzane Vai Falar” (título provisório). Condenada pelo assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, ela cumpre pena em regime aberto desde 2023, após ter sido sentenciada em 2006 a pouco mais de 39 anos de prisão.
Atualmente empresária e responsável pela administração do espólio de um tio que morreu no início de 2026, Suzane participou de um depoimento de cerca de duas horas para a produção. No relato, ela afirma que o pai teria sido agressivo com ela e com a mãe, citando um tapa e uma tentativa de enforcamento. Ela também diz se considerar hoje uma “nova mulher”, mais de duas décadas após o crime.
Suzane von Richthofen no documentário
A informação sobre o pagamento foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, da “Folha de S.Paulo”, na última quarta-feira (8). Segundo a publicação, o valor teria sido pago diretamente para garantir a gravação do depoimento. A Netflix, por sua vez, afirmou que não comenta detalhes de suas produções.
O montante recebido por Suzane chama atenção por representar cerca de 10% do patrimônio de Miguel Abdalla Neto, avaliado em aproximadamente R$ 5 milhões. O idoso, tio dela que morreu em casa no começo do ano, não deixou testamento, não era casado e não tinha filhos. Com a renúncia de Andreas, Suzane pode acabar ficando com a totalidade da herança.
Morte de tio de Suzane von Richthofen abriu disputa
Além dela, o documentário também contou com a participação do marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, que igualmente recebeu valores da plataforma pelo uso de imagens e depoimentos. Outros familiares também devem aparecer na produção e teriam sido remunerados. Em fase de pós-produção, o projeto tem previsão de lançamento ainda neste ano.
Segundo relatos do mercado audiovisual, o acordo entre Suzane e a Netflix inclui ainda cláusulas de confidencialidade vitalícia sobre os valores envolvidos. Também há restrições para que ela não conceda entrevistas a outros veículos durante um período, inclusive para concorrentes. Profissionais do setor ouvidos sobre o caso teriam demonstrado surpresa com a produção, avaliando que a movimentação pode ampliar a disputa entre streaming e televisão aberta e impactar o mercado.