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Netflix pagou cachê alto por depoimento de Suzane von Richthofen em novo documentário

Marido de Suzane também recebeu dinheiro para participar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 08:33

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen teria recebido aproximadamente R$ 500 mil da Netflix para participar do documentário “Suzane Vai Falar” (título provisório). Condenada pelo assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, ela cumpre pena em regime aberto desde 2023, após ter sido sentenciada em 2006 a pouco mais de 39 anos de prisão.

Atualmente empresária e responsável pela administração do espólio de um tio que morreu no início de 2026, Suzane participou de um depoimento de cerca de duas horas para a produção. No relato, ela afirma que o pai teria sido agressivo com ela e com a mãe, citando um tapa e uma tentativa de enforcamento. Ela também diz se considerar hoje uma “nova mulher”, mais de duas décadas após o crime.

Suzane von Richthofen no documentário

Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução

A informação sobre o pagamento foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, da “Folha de S.Paulo”, na última quarta-feira (8). Segundo a publicação, o valor teria sido pago diretamente para garantir a gravação do depoimento. A Netflix, por sua vez, afirmou que não comenta detalhes de suas produções.

O montante recebido por Suzane chama atenção por representar cerca de 10% do patrimônio de Miguel Abdalla Neto, avaliado em aproximadamente R$ 5 milhões. O idoso, tio dela que morreu em casa no começo do ano, não deixou testamento, não era casado e não tinha filhos. Com a renúncia de Andreas, Suzane pode acabar ficando com a totalidade da herança.

Morte de tio de Suzane von Richthofen abriu disputa

Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em casa por Reprodução
Andreas von Richthofen não quer participar de disputa por Reprodução
Polícia foi chamada após corpo ser achado por Reprodução
Silvia Magnani teve relacionamento com Miguel por Reprodução
Enterro do corpo de Miguel por Reprodução
Enterro do corpo de Miguel por Reprodução
Suzane von Richthofen e Miguel Abdalla Netto por Reprodução
O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé por Reprodução
Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais por Reprodução
Suzane aparece extremamente infantilizada em entrevista por Reprodução | Globo
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Andreas e Suzane no enterro dos pais por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Suzane Von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
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Miguel Abdalla Netto foi encontrado morto em casa por Reprodução

Além dela, o documentário também contou com a participação do marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, que igualmente recebeu valores da plataforma pelo uso de imagens e depoimentos. Outros familiares também devem aparecer na produção e teriam sido remunerados. Em fase de pós-produção, o projeto tem previsão de lançamento ainda neste ano.

Segundo relatos do mercado audiovisual, o acordo entre Suzane e a Netflix inclui ainda cláusulas de confidencialidade vitalícia sobre os valores envolvidos. Também há restrições para que ela não conceda entrevistas a outros veículos durante um período, inclusive para concorrentes. Profissionais do setor ouvidos sobre o caso teriam demonstrado surpresa com a produção, avaliando que a movimentação pode ampliar a disputa entre streaming e televisão aberta e impactar o mercado.

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Tags:

Netfix Suzane von Richthofen

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