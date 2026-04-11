Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeira onda polar de 2026 provoca anomalia de frio em três regiões de serra do país

Massa de ar polar provocou mínimas abaixo de 10 °C em áreas serranas e ainda influencia o tempo neste domingo, com sensação de frio persistente em parte do país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:55

Termômetro marcando 10 graus
Termômetro marcando 10 graus Crédito: Arquivo Agência Brasil

A primeira onda de frio do outono segue influenciando o clima em várias regiões do Brasil neste fim de semana, após a chegada de uma massa de ar polar que provocou queda significativa nas temperaturas, especialmente no Sul e em áreas do Sudeste.

Na sexta-feira (10), o sistema avançou também sobre o Centro-Oeste e o Sudeste, levando as mínimas para perto dos 15 °C. Segundo a Meteored, o amanhecer deste sábado (11) ainda ocorre com temperaturas abaixo da média em grande parte do país, sobretudo na faixa centro-sul, onde a massa de ar polar atua com maior força. No Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina e no Vale do Paraíba, em São Paulo, as mínimas podem ficar até 7 °C abaixo do padrão histórico para o período.

Ranking do frio - top 5

Vitória da Conquista  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina por Divulgação / Prefeitura de Correntina
Lençóis, no interor da Bahia por Divulgação / Prefeitura de Lençóis
Brumado por Reprodução/TV Bahia
1 de 5
Vitória da Conquista  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

O cenário mantém registros inferiores a 10 °C nas serras gaúcha e catarinense e também em áreas mais elevadas do Sudeste, como a Serra da Mantiqueira. De modo geral, as temperaturas mínimas variam entre 12 °C e 17 °C no Sul e na faixa leste do Sudeste.

Para o domingo (12), a tendência é de enfraquecimento gradual da massa de ar frio, embora ela ainda continue influenciando o tempo em parte do leste das regiões Sul e Sudeste.

As mínimas devem subir levemente, sobretudo no sul e no oeste do Rio Grande do Sul, onde o amanhecer pode registrar cerca de 20 °C. Mesmo assim, regiões mais altas do Sudeste ainda podem ter temperaturas abaixo dos 10 °C, enquanto nas serras do Sul os termômetros devem marcar entre 11 °C e 13 °C.

Apesar da elevação nas mínimas, as máximas tendem a cair em alguns pontos. No centro-norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no Paraná, as temperaturas máximas devem recuar de cerca de 30 °C para aproximadamente 26 °C.

Já no centro-leste do Paraná e de Santa Catarina, a presença de nuvens e chuva impede aquecimento maior ao longo do dia, mantendo a sensação de frio e máximas abaixo dos 20 °C - até 7 °C inferiores à média em algumas áreas.

Mais recentes

Imagem - Datafolha: Lula perde vantagem e empata com Flávio Bolsonaro no 2° turno

Datafolha: Lula perde vantagem e empata com Flávio Bolsonaro no 2° turno
Imagem - Empresário investigado por financiar atos golpistas no Brasil é preso nos EUA pelo ICE

Empresário investigado por financiar atos golpistas no Brasil é preso nos EUA pelo ICE
Imagem - Filha defende homem que matou bebê para se vingar da mulher: 'Ele tem sentimentos, tem coração'

Filha defende homem que matou bebê para se vingar da mulher: 'Ele tem sentimentos, tem coração'