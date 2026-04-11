QUEDA NA TEMPERATURA

Primeira onda polar de 2026 provoca anomalia de frio em três regiões de serra do país

Massa de ar polar provocou mínimas abaixo de 10 °C em áreas serranas e ainda influencia o tempo neste domingo, com sensação de frio persistente em parte do país

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 09:55

Termômetro marcando 10 graus Crédito: Arquivo Agência Brasil

A primeira onda de frio do outono segue influenciando o clima em várias regiões do Brasil neste fim de semana, após a chegada de uma massa de ar polar que provocou queda significativa nas temperaturas, especialmente no Sul e em áreas do Sudeste.

Na sexta-feira (10), o sistema avançou também sobre o Centro-Oeste e o Sudeste, levando as mínimas para perto dos 15 °C. Segundo a Meteored, o amanhecer deste sábado (11) ainda ocorre com temperaturas abaixo da média em grande parte do país, sobretudo na faixa centro-sul, onde a massa de ar polar atua com maior força. No Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina e no Vale do Paraíba, em São Paulo, as mínimas podem ficar até 7 °C abaixo do padrão histórico para o período.

Ranking do frio - top 5 1 de 5

O cenário mantém registros inferiores a 10 °C nas serras gaúcha e catarinense e também em áreas mais elevadas do Sudeste, como a Serra da Mantiqueira. De modo geral, as temperaturas mínimas variam entre 12 °C e 17 °C no Sul e na faixa leste do Sudeste.

Para o domingo (12), a tendência é de enfraquecimento gradual da massa de ar frio, embora ela ainda continue influenciando o tempo em parte do leste das regiões Sul e Sudeste.

As mínimas devem subir levemente, sobretudo no sul e no oeste do Rio Grande do Sul, onde o amanhecer pode registrar cerca de 20 °C. Mesmo assim, regiões mais altas do Sudeste ainda podem ter temperaturas abaixo dos 10 °C, enquanto nas serras do Sul os termômetros devem marcar entre 11 °C e 13 °C.

Apesar da elevação nas mínimas, as máximas tendem a cair em alguns pontos. No centro-norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no Paraná, as temperaturas máximas devem recuar de cerca de 30 °C para aproximadamente 26 °C.