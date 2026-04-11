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Líder evangélico é preso por estupro de menina de 12 anos e mulher com deficiência

Investigado também é suspeito de armazenar e tentar produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 18:11

Givanildo Teodoso da Silva, de 39 anos, foi preso em Itumbiara
Givanildo Teodoso da Silva, de 39 anos, foi preso em Itumbiara Crédito: Divulgação/ PCGO

Um homem de 39 anos foi preso no município de Itumbiara, em Goiás, suspeito de crimes de estupro de vulnerável, registro não autorizado da intimidade sexual, posse de pornografia infantojuvenil e tentativa de produção de pornografia infantojuvenil. Ele atuava como líder de jovens em uma congregação evangélica da cidade e foi detido na última terça-feira (7).

As investigações iniciaram-se após uma denúncia do Conselho Tutelar de Itumbiara, apontando que o suspeito havia enviado, via direct do Instagram, a foto de seu órgão genital a uma adolescente de 13 anos que frequentava a igreja. Ele também pediu que a jovem lhe enviasse fotos íntimas.

A polícia identificou que, além da tentativa de produção de pornografia infantojuvenil contra a menina, o homem teria praticado estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos e uma mulher com deficiência intelectual, ao induzir as vítimas a praticarem atos sexuais em si próprias durante videochamadas.

O investigado também cometeu o crime de registro não autorizado da intimidade sexual contra cinco mulheres adultas, ao gravar, sem consentimento, as videochamadas realizadas com elas. No momento da prisão, ele também estava na posse de uma grande quantidade de conteúdo pornográfico infantojuvenil armazenado.

A prisão preventiva do investigado foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca. Ele foi detido por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Itumbiara – 6ª DRP, em ação conjunta com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e a Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (Depai).

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