CRIME

Policial miltar é preso por invadir hospital e matar paciente na Bahia

Outro PM, de 52 anos, é considerado foragido

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:27

Operação foi realizada pela Polícia Civil em Itaparica Crédito: Divulgação

O policial militar José Bomfim Ferreira da Silva, de 57 anos, foi preso por invadir o Hospital Geral de Itaparica e matar um paciente que estava internado, em setembro de 2023. Outro policial, que também participou da ação, segue foragido.

A prisão foi realizada nesta quinta-feira (16), durante a primeira fase da Operação False Shield. Três mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Itaparica também foram cumpridos.

Segundo as investigações, os dois policiais militares, que estavam fora de serviço, invadiram o hospital e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra um homem que havia sido socorrido para a unidade após sofrer um disparo no braço. O crime foi registrado em 6 de setembro de 2023. O policial militar foragido foi identificado como Antônio Daniel de Castro, de 42 anos.

Veja fotos da operação que prendeu policial miltar 1 de 5

O crime ocorreu no interior da sala de sutura, na presença de testemunhas. Após atirarem contra o homem, José e Antônio teriam alterado a cena do crime e coagido pessoas que estavam no local, segundo as investigações.

José Bomfim foi preso no bairro de Manguinhos, em Itaparica. Uma pistola, três carregadores, 87 munições e dois aparelhos celulares foram apreendidos durante a operação. Antônio Daniel não foi localizado, mas a polícia realizou buscas em endereços ligados ao suspeito, nos bairros Barro Branco, em Itaparica, e Mar Grande, em Vera Cruz.

O suspeito preso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar, responsável pela custódia no Batalhão de Choque. As investigações seguem em andamento.