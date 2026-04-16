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Policial miltar é preso por invadir hospital e matar paciente na Bahia

Outro PM, de 52 anos, é considerado foragido

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:27

Operação foi realizada pela Polícia Civil em Itaparica
Operação foi realizada pela Polícia Civil em Itaparica Crédito: Divulgação

O policial militar José Bomfim Ferreira da Silva, de 57 anos, foi preso por invadir o Hospital Geral de Itaparica e matar um paciente que estava internado, em setembro de 2023. Outro policial, que também participou da ação, segue foragido. 

A prisão foi realizada nesta quinta-feira (16), durante a primeira fase da Operação False Shield. Três mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Itaparica também foram cumpridos. 

Segundo as investigações, os dois policiais militares, que estavam fora de serviço, invadiram o hospital e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra um homem que havia sido socorrido para a unidade após sofrer um disparo no braço. O crime foi registrado em 6 de setembro de 2023. O policial militar foragido foi identificado como Antônio Daniel de Castro, de 42 anos. 

Veja fotos da operação que prendeu policial miltar

Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação
Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação
Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação
Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação
Operação foi realizada pela Polícia Civil em Itaparica por Divulgação
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Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação

O crime ocorreu no interior da sala de sutura, na presença de testemunhas. Após atirarem contra o homem, José e Antônio teriam alterado a cena do crime e coagido pessoas que estavam no local, segundo as investigações. 

José Bomfim foi preso no bairro de Manguinhos, em Itaparica. Uma pistola, três carregadores, 87 munições e dois aparelhos celulares foram apreendidos durante a operação. Antônio Daniel não foi localizado, mas a polícia realizou buscas em endereços ligados ao suspeito, nos bairros Barro Branco, em Itaparica, e Mar Grande, em Vera Cruz.

O suspeito preso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar, responsável pela custódia no Batalhão de Choque. As investigações seguem em andamento. 

A ação contou com o apoio da Força Correicional Especial Integrada (FORCE), da Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública (COGER-SSP) e da Corregedoria da Polícia Militar (CORREG). As diligências foram realizadas por equipes da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz e estão relacionadas a investigações conduzidas pela 19ª Delegacia Territorial de Itaparica, que apuram os crimes de homicídio qualificado e fraude processual.

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