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Baiana faz consórcio para pagar fertilização in vitro e realizar o sonho de ser mãe

Brasil é líder no ranking de fertilização in vitro; tratamento pode custar, em média, R$ 30 mil por tentativa

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:30

Baiana faz consórcio para pagar fertilização in vitro e realizar o sonho de ser mãe Crédito: Divulgação

É comum ouvir histórias de quem aderiu ao consórcio para comprar a casa própria, o carro, a moto, mas agora tem gente usando a modalidade financeira para realizar outros sonhos. Esse foi o caminho escolhido pela baiana Deila Cintia Lima Souza Spínola, 42 anos, para realizar o sonho de ser mãe. Ela aderiu ao consórcio para realização da Fertilização In Vitro (FIV)

Dados da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, divulgados em 2025, apontam que o Brasil é líder no ranking de fertilização in vitro, inseminação artificial e transferência de embriões, além de concentrar 40% de todos os centros de reprodução assistida da América Latina. Apesar dos números, o acesso à FIV ainda é limitado. O tratamento é majoritariamente oferecido na rede privada e pode custar, em média, R$ 30 mil por tentativa, valor que representa um obstáculo para grande parte da população.

Com organização financeira e uso estratégico da modalidade, ela conseguiu custear todas as etapas do processo, desde exames até o procedimento final, transformando um sonho antes distante em realidade concreta. “Quando descobri que poderia fazer um consórcio para FIV, percebi que esse seria o caminho para ter um filho. Em maio de 2024, entrei em contato com a Ademicon, adquiri a cota e fui contemplada no mesmo ano”, explica.

Diante da sua versatilidade, o consórcio tem se consolidado cada vez mais como uma alternativa para viabilizar projetos de vida que exigem planejamento, como o sonho da maternidade. Ao facilitar o acesso ao crédito sem juros, a modalidade vem sendo utilizada, inclusive, para custear tratamentos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV). Nesse contexto, o consórcio ganha espaço como uma opção segura, estratégica e personalizada que se encaixa a diferentes perfis e necessidades.

Na Bahia, o crescimento do consórcio acompanha a tendência nacional de expansão do setor. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) indicam que no segundo semestre de 2025, o estado da Bahia teve 381 mil cotas comercializadas, o que representou um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.