CRIME

Alunos denunciam ataques racistas em mural de universidade na Bahia

Instituição repudiou ataque feitos aos estudantes

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16:49

Alunos denunciam mensagens racistas em universidade Crédito: Reprodução

Alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus, no sul da Bahia, denunciam mensagens racistas escritas em um mural da instituição. Entre as frases escritas estão “Seus macacos, parem de cortar fila”, “Só preto faz m...” e “Seus pretos f...”. Os ataques foram encontrados no mural do Pavilhão de Educação Física, na segunda-feira (13).

A denúncia gerou repercussão no ambiente acadêmico. A universidade publicou uma nota em que repudia o ocorrido. "A Uesc não tolera condutas discriminatórias em seus espaços e reitera que atitudes dessa natureza ferem os princípios éticos e democráticos que sustentam a convivência acadêmica e social", disse.

A Gestão Superior da universidade também informou que adota medidas institucionais cabíveis para "prevenir, apurar e coibir qualquer manifestação de discriminação, fortalecendo um ambiente inclusivo, seguro e respeitoso para toda a comunidade acadêmica". A diretora da Associação de Docentes da Uesc (Adusc) também repudiou as ofensas racistas.

A reação também ultrapassou o ambiente universitário. A União dos Municípios da Bahia (UPB), por meio da Diretoria de Direitos Humanos, Cidadania e Igualdade Racial, manifestou solidariedade aos estudantes vítimas de racismo.