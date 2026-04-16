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Empresa de telefonia inaugura sete novas lojas na Bahia

TIM anunciou plano de expansão no estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:47

Celular
Sete novas lojas serão inauguradas  Crédito: Shutterstock

A TIM anunciou um plano de expansão na Bahia com a inauguração de sete novas lojas distribuídas nas cidades de Alagoinhas, Eunápolis, Feira de Santana, Itamaraju, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas. 

Segundo a empresa, a escolha das localidades reflete a estratégia da companhia em descentralizar o atendimento e apostar no potencial de consumo do interior baiano. A expansão ocorre em um momento em que a grande maioria do consumo ainda se concretiza em espaços presenciais. Levantamento global da consultoria Kyndryl aponta que 80% das compras ainda ocorrem em lojas físicas, enquanto o comércio eletrônico responde por cerca de 20% das vendas.

“A loja física ganha um novo papel num momento em que a tecnologia está cada vez mais presente na rotina das pessoas. Muitas vezes o consumidor quer entender como aquela solução funciona na prática, testar dispositivos ou visualizar aplicações no dia a dia antes de tomar uma decisão”, afirma o Diretor da TIM Nordeste, Bruno Talento.

Além da oferta de planos e smartphones, as novas unidades ampliam o portfólio disponível ao público, incluindo itens como acessórios inteligentes e equipamentos integrados ao ecossistema digital. 

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