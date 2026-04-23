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Salvador realiza cadastramento para emissão da carteira de identificação de pessoas com TEA

Ação segue até 30 de abril no Shopping Bela Vista

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:14

Abril Azul: Prefeitura realiza emissão da CIPTEA no Shopping Bela Vista com serviços e atividades inclusivas Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador realiza, até o dia 30 de abril, o cadastramento para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A ação acontece das 13h às 17h, no piso L1 do Shopping Bela Vista.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, por meio da Diretoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (DPCD), em parceria com o centro de compras. Além da emissão do documento, o público tem acesso a uma programação com palestras, oficinas, brinquedoteca especializada e rodas de conversa com mães atípicas, além de atividades conduzidas pela Associação de Amigos dos Autistas (AMA), realizadas das 10h às 21h.

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A diretora da DPCD, Daiane Pina, destaca que a CIPTEA tem papel importante na garantia de direitos. “Um dos principais objetivos é evitar situações de constrangimento. Com a identificação, crianças e adolescentes têm seus direitos mais facilmente reconhecidos em diferentes espaços, conforme prevê a legislação”, afirma.

Segundo a pasta, mais de 16 mil carteiras já foram emitidas na capital baiana, com maior concentração nos bairros do Cabula e Tancredo Neves. Do total, 93% foram destinadas a meninos e 7% a meninas. Entre os cuidadores, as mulheres representam 95%.

Pai de Yasmin, de 17 anos, o servidor público José Cláudio de Santana conta que só conheceu os benefícios da carteirinha recentemente. “A carteirinha traz mais tranquilidade, pois evita a necessidade de comprovar o laudo o tempo todo. Em situações do dia a dia, como na rua, ela pode ser mal interpretada, já que sua condição não é visível”, disse.

Diagnosticada com autismo grau 1 aos 14 anos, Yasmin também ressaltou a importância do documento. “Por ser uma deficiência invisível, a carteirinha facilita o reconhecimento dos meus direitos sem a necessidade de explicar o tempo todo. Isso traz mais visibilidade e respeito”, afirmou.

A programação especial segue até o fim do mês com oficinas, rodas de conversa, atendimento da AMA, atividades educativas e emissão da CIPTEA em diferentes dias. O último dia, 30 de abril, será dedicado exclusivamente à emissão do documento.

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Autismo

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