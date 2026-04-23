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Salvador realiza cadastramento para emissão da carteira de identificação de pessoas com TEA

Ação segue até 30 de abril no Shopping Bela Vista

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:14

Abril Azul: Prefeitura realiza emissão da CIPTEA no Shopping Bela Vista com serviços e atividades inclusivas Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador realiza, até o dia 30 de abril, o cadastramento para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A ação acontece das 13h às 17h, no piso L1 do Shopping Bela Vista.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, por meio da Diretoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (DPCD), em parceria com o centro de compras. Além da emissão do documento, o público tem acesso a uma programação com palestras, oficinas, brinquedoteca especializada e rodas de conversa com mães atípicas, além de atividades conduzidas pela Associação de Amigos dos Autistas (AMA), realizadas das 10h às 21h.

Novas diretrizes para o Transtorno do Espectro Autista 1 de 16

A diretora da DPCD, Daiane Pina, destaca que a CIPTEA tem papel importante na garantia de direitos. “Um dos principais objetivos é evitar situações de constrangimento. Com a identificação, crianças e adolescentes têm seus direitos mais facilmente reconhecidos em diferentes espaços, conforme prevê a legislação”, afirma.

Segundo a pasta, mais de 16 mil carteiras já foram emitidas na capital baiana, com maior concentração nos bairros do Cabula e Tancredo Neves. Do total, 93% foram destinadas a meninos e 7% a meninas. Entre os cuidadores, as mulheres representam 95%.

Pai de Yasmin, de 17 anos, o servidor público José Cláudio de Santana conta que só conheceu os benefícios da carteirinha recentemente. “A carteirinha traz mais tranquilidade, pois evita a necessidade de comprovar o laudo o tempo todo. Em situações do dia a dia, como na rua, ela pode ser mal interpretada, já que sua condição não é visível”, disse.

Diagnosticada com autismo grau 1 aos 14 anos, Yasmin também ressaltou a importância do documento. “Por ser uma deficiência invisível, a carteirinha facilita o reconhecimento dos meus direitos sem a necessidade de explicar o tempo todo. Isso traz mais visibilidade e respeito”, afirmou.