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Morre ex-desembargador da Bahia, Dr. Justino Telles, aos 88 anos

Velório acontece nesta quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:10

Morre ex-desembargador da Bahia, Dr. Justino Telles, aos 88 anos
Morre ex-desembargador da Bahia, Dr. Justino Telles, aos 88 anos Crédito: Reprodução

O ex-desembargador da Bahia, Dr. José Justino Pontes Telles, morreu na quarta-feira (22), aos 88 anos, em Salvador. Ele também atuou como corregedor-geral da Justiça no biênio 2000-2001 e, mesmo após a aposentadoria, permaneceu como referência na área. A cuasa da morte não foi divulgada. 

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio do presidente, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, lamentou a morte e destacou a trajetória do magistrado.

“Exerceu suas funções com elevado senso de responsabilidade, ética e compromisso com a Justiça. Mesmo após sua aposentadoria, permaneceu como referência de integridade e zelo pelo serviço público, sendo lembrado por sua conduta ilibada e pelo respeito às instituições”, afirmou.

Justino Telles era pai do procurador do Estado Fernando Telles. A Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia também emitiu nota de pesar e se solidarizou com a família.

O velório será realizado nesta quinta-feira (23), a partir das 11h, na Capela G do Cemitério Jardim da Saudade. A cremação está prevista para as 15h30.

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