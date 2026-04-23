CRIME

Homens armados invadem supermercado e roubam clientes e funcionários na Bahia

Prejuízo foi de cerca de R$ 27 mil

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:47

Polícia Civil desarticula grupo criminoso e prende suspeitos de roubo em supermercado Crédito: Divulgação / PC-BA

Quatro homens armados invadiram um supermercado no município de Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia, e assaltaram funcionários e clientes na quarta-feira (22). O prejuízo é estimado em aproximadamente R$ 27 mil.

Até a manhã desta quinta-feira (23), dois suspeitos de participação no crime já haviam sido presos em flagrante por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Salvador.

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Segundo a polícia, foram roubados 41 celulares que estavam à venda no estabelecimento, além de outros sete aparelhos pertencentes a clientes e funcionários. Os criminosos também levaram documentos pessoais e cartões bancários.

Durante a operação, parte dos itens foi recuperada, e duas armas de fogo - uma pistola semiautomática e um revólver calibre .38 - foram apreendidas. Os suspeitos foram localizados no bairro de Cajazeiras, na capital baiana, em posse do veículo utilizado na ação.

Após consulta, os investigadores constataram que o carro havia sido roubado de um motorista de aplicativo. De acordo com as apurações, o condutor aceitou uma corrida e, ao final do trajeto, foi surpreendido pelos criminosos armados, que levaram o veículo, além de celular, dinheiro e objetos pessoais.

Ainda segundo a polícia, um dos elementos que ajudaram na identificação dos suspeitos foi o pagamento da corrida via PIX, vinculado diretamente a um dos investigados.