SAÚDE

Bahia registra alta de 192% nos casos de SRAG por influenza

Crescimento acompanha avanço da “super gripe” em todo o país

Maria Raquel Brito

Publicado em 6 de abril de 2026 às 05:00

Dia D de vacinação contra a gripe Crédito: Divulgação/ Sesab

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza aumentaram 191,95% na Bahia. Foram 254 casos entre 1º de janeiro e 27 de março deste ano, frente a 87 no mesmo período de 2025. As informações são dos boletins epidemiológicos da Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

A SRAG representa os casos mais graves de infecções respiratórias, que podem levar à morte. Além das amostras de influenza, detectadas em 254 registros de SRAG em 2026, também foram confirmados 74 casos de covid-19. Outros 557 registros envolvem vírus não especificados, mais 557 foram atribuídos a outros vírus e 12 a diferentes agentes etiológicos.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

A influenza A, conhecida popularmente como “super gripe”, vem puxando o crescimento da circulação de vírus respiratórios no Brasil. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, o número de mortes associadas ao vírus aumentou 36,9% no país, segundo o boletim InfoGripe, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com o informativo, a Bahia é um dos estados em que há tendência de alta nas infecções respiratórias.

A infectologista Clarissa Cerqueira explica que a “super gripe” é sazonal, sendo comum que os casos aumentem entre o outono e o inverno. “São vírus que tendem a aumentar nesses períodos mais frios, com maior permanência das pessoas em ambientes fechados. Também aumentam essa sensação de surto fora do comum uma baixa cobertura vacinal contra a influenza, um relaxamento das medidas de prevenção e uma maior circulação de outros vírus”, diz.

No total, foram registrados neste ano 1.732 casos de SRAG na Bahia e 62 óbitos provocados pela infecção. Em comparação com o mesmo período de 2025, houve um aumento de 2,24% nos casos (1.694) e uma queda de 26% no número de mortes.

Salvador também figura entre as cidades com sinal de crescimento nas ocorrências, sendo uma das 14 capitais com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco, segundo o InfoGripe.

Os principais sintomas da “super gripe” são os mesmos observados comumente nos quadros de gripe: febre, tosse, dor de garganta e coriza, sintomas de vias respiratórias superiores. “E nos casos mais graves, a gente pode observar a falta de ar, que é quando esse vírus desce para o pulmão e o acomete, dando o quadro de pneumonia”, diz Clarissa Cerqueira.

O tratamento, por sua vez, inclui geralmente hidratação e medicação para febre e para dor. Casos mais graves ou de grupos de risco, porém, requerem retrovirais específicos para influenza e, a depender da situação, encaminhamento para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cerqueira reforça que os profissionais não prescrevem antibióticos nesses casos.

Prevenção

Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância da vacinação como principal forma de prevenção. A campanha nacional contra a influenza começou no fim de março e segue até 30 de maio, com oferta gratuita nas unidades de saúde.

“É fundamental que pessoas dos grupos prioritários como idosos, crianças, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde e da educação estejam em dia com a vacina contra a influenza. Também é importante que gestantes a partir da 28ª semana recebam a vacina contra o VSR, garantindo proteção aos bebês desde o nascimento”, afirma a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe, desenvolvido pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz.

A recomendação é que grupos mais vulneráveis procurem a imunização. Medidas como uso de máscara em locais fechados, higiene frequente das mãos e isolamento em caso de sintomas seguem indicadas para conter a transmissão.