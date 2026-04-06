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Bahia registra alta de 192% nos casos de SRAG por influenza

Crescimento acompanha avanço da “super gripe” em todo o país

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 6 de abril de 2026 às 05:00

Dia D de vacinação contra a gripe
Dia D de vacinação contra a gripe Crédito: Divulgação/ Sesab

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza aumentaram 191,95% na Bahia. Foram 254 casos entre 1º de janeiro e 27 de março deste ano, frente a 87 no mesmo período de 2025. As informações são dos boletins epidemiológicos da Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

A SRAG representa os casos mais graves de infecções respiratórias, que podem levar à morte. Além das amostras de influenza, detectadas em 254 registros de SRAG em 2026, também foram confirmados 74 casos de covid-19. Outros 557 registros envolvem vírus não especificados, mais 557 foram atribuídos a outros vírus e 12 a diferentes agentes etiológicos.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
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Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

A influenza A, conhecida popularmente como “super gripe”, vem puxando o crescimento da circulação de vírus respiratórios no Brasil. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, o número de mortes associadas ao vírus aumentou 36,9% no país, segundo o boletim InfoGripe, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com o informativo, a Bahia é um dos estados em que há tendência de alta nas infecções respiratórias.

A infectologista Clarissa Cerqueira explica que a “super gripe” é sazonal, sendo comum que os casos aumentem entre o outono e o inverno. “São vírus que tendem a aumentar nesses períodos mais frios, com maior permanência das pessoas em ambientes fechados. Também aumentam essa sensação de surto fora do comum uma baixa cobertura vacinal contra a influenza, um relaxamento das medidas de prevenção e uma maior circulação de outros vírus”, diz.

No total, foram registrados neste ano 1.732 casos de SRAG na Bahia e 62 óbitos provocados pela infecção. Em comparação com o mesmo período de 2025, houve um aumento de 2,24% nos casos (1.694) e uma queda de 26% no número de mortes.

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Salvador também figura entre as cidades com sinal de crescimento nas ocorrências, sendo uma das 14 capitais com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco, segundo o InfoGripe.

Os principais sintomas da “super gripe” são os mesmos observados comumente nos quadros de gripe: febre, tosse, dor de garganta e coriza, sintomas de vias respiratórias superiores. “E nos casos mais graves, a gente pode observar a falta de ar, que é quando esse vírus desce para o pulmão e o acomete, dando o quadro de pneumonia”, diz Clarissa Cerqueira.

O tratamento, por sua vez, inclui geralmente hidratação e medicação para febre e para dor. Casos mais graves ou de grupos de risco, porém, requerem retrovirais específicos para influenza e, a depender da situação, encaminhamento para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cerqueira reforça que os profissionais não prescrevem antibióticos nesses casos.

Prevenção

Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância da vacinação como principal forma de prevenção. A campanha nacional contra a influenza começou no fim de março e segue até 30 de maio, com oferta gratuita nas unidades de saúde.

“É fundamental que pessoas dos grupos prioritários como idosos, crianças, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde e da educação estejam em dia com a vacina contra a influenza. Também é importante que gestantes a partir da 28ª semana recebam a vacina contra o VSR, garantindo proteção aos bebês desde o nascimento”, afirma a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe, desenvolvido pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz.

A recomendação é que grupos mais vulneráveis procurem a imunização. Medidas como uso de máscara em locais fechados, higiene frequente das mãos e isolamento em caso de sintomas seguem indicadas para conter a transmissão.

A campanha contra a influenza segue ativa em Salvador, com doses disponíveis em todas as salas de vacinação da rede municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para o público elegível.

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