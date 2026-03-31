SAÚDE

De graça: vacinação contra gripe tem horário estendido em shopping de Salvador

Ação acontece até a próxima quarta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de março de 2026 às 00:00

Vacinas Crédito: Freepik

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou nesta segunda-feira (30) a vacinação contra a influenza no Shopping Barra, com atendimento em horário estendido. A ação, realizada pela equipe do Distrito Barra/Rio Vermelho, acontece até a próxima quarta-feira (1º), das 9h às 19h no piso L4, próximo ao Almacen Pepe, contemplando pessoas a partir de 12 anos de idade.

Fazem parte dos grupos prioritários da campanha: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (que devem se vacinar nos postos de saúde), gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, professores, trabalhadores da saúde, profissionais das forças de segurança e das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e dos Correios, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas, além de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas.

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