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Prefeitura disponibiliza vacina gratuita contra HPV em Salvador; veja público-alvo

Imunizante protege contra infecções que podem causar câncer, como o de colo do útero

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:31

HPV: crianças e adolescentes já podem se vacinar de graça em Salvador; confira público-alvo Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos já podem se vacinar gratuitamente contra o HPV em todas as unidades de saúde de Salvador. A campanha é realizada pela Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, que reforça a importância da prevenção.

Até março de 2026, a capital registra cobertura vacinal de 52,44%, índice considerado abaixo do ideal.

Para que serve a vacina contra HPV?

 Proteção contra cânceres, como o de colo do útero por Reprodução
⚠️ Prevenção de outras doenças por Imagem: Visual Generation | Shutterstock
Atua antes do contato com o vírus, por isso é mais eficaz na infância/adolescência por Imagem: Halfpoint | Shutterstock
Pode prevenir até 90% dos casos de alguns cânceres relacionados ao HPV por Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock
Reduz a circulação do vírus na população por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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 Proteção contra cânceres, como o de colo do útero por Reprodução

O HPV está associado a diversas doenças em homens e mulheres, sendo o principal responsável pelo câncer de colo do útero, com participação em cerca de 70% dos casos. Quando aplicada antes do início da vida sexual, a vacina pode alcançar até 90% de eficácia na prevenção de alguns tipos de câncer.

A coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, destacou o papel da vacina na proteção a longo prazo. “Crianças e adolescentes são vacinadas hoje para que, no futuro, não venham conviver com o câncer do HPV, que é uma doença com tratamento doloroso e longo”, afirmou.

Segundo ela, a ampliação do público ao longo dos anos fortalece a proteção coletiva. “Inicialmente, a vacina tinha foco nas meninas, mas hoje também contempla os meninos. É uma estratégia que cresce com a missão de prevenir o câncer”, explicou.

Como forma de ampliar a cobertura, adolescentes de 15 a 19 anos também foram convocados para atualizar a vacinação. Além disso, o imunizante é indicado para pessoas com imunodeficiência, que vivem com HIV, estão em tratamento oncológico ou utilizam PrEP.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e caderneta de vacinação. Não é preciso prescrição médica.

Tags:

Vacina

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