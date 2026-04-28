Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sesab abre processo seletivo com 41 vagas para Salvador e interior da Bahia

Inscrições são a partir de maio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:26

Carteira de Trabalho Digital.
Carteira de Trabalho Digital. Crédito: Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abriu processo seletivo simplificado com 41 vagas para contratação de motoristas em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28). As inscrições estarão abertas entre os dias 6 e 21 de maio, por meio do site.

As vagas são destinadas a Salvador e cidades do interior, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro e Barreiras. Os profissionais vão atuar no transporte de imunizantes e equipes de saúde, com foco no reforço das campanhas de vacinação e no combate às arboviroses.

Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador

Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
1 de 10
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução

Para participar, é necessário ter nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com anotação de atividade remunerada (EAR), emitida há pelo menos um ano.

O edital prevê três funções: Motorista I, com exigência de CNH categoria B; Motorista II, com CNH categoria D; e Motorista III, com CNH categoria E, voltado à condução de veículos de grande porte.

A carga horária é de 40 horas semanais, com contratos de até 36 meses, podendo ser prorrogados por igual período. Os selecionados deverão ter disponibilidade para viagens por todo o estado, podendo permanecer em deslocamento por até 15 dias no mês.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, com análise das informações declaradas na inscrição e avaliação curricular, considerando experiência profissional, qualificação e tempo de habilitação.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e garante o uso do nome social para candidatos travestis e transexuais. Todos os resultados e convocações serão publicados no Diário Oficial e no site da Sesab.

Tags:

Sesab

Mais recentes

Imagem - Veja onde encontrar atendimento odontológico gratuito em Salvador

Veja onde encontrar atendimento odontológico gratuito em Salvador
Imagem - Saiba como concorrer a sorteio com prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia neste mês

Saiba como concorrer a sorteio com prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia neste mês
Imagem - Prefeitura disponibiliza vacina gratuita contra HPV em Salvador; veja público-alvo

Prefeitura disponibiliza vacina gratuita contra HPV em Salvador; veja público-alvo