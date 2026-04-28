CARGA HORÁRIA DE 40H

Sesab abre processo seletivo com 41 vagas para Salvador e interior da Bahia

Inscrições são a partir de maio

Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:26

Carteira de Trabalho Digital. Crédito: Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abriu processo seletivo simplificado com 41 vagas para contratação de motoristas em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (28). As inscrições estarão abertas entre os dias 6 e 21 de maio, por meio do site.

As vagas são destinadas a Salvador e cidades do interior, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro e Barreiras. Os profissionais vão atuar no transporte de imunizantes e equipes de saúde, com foco no reforço das campanhas de vacinação e no combate às arboviroses.

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Para participar, é necessário ter nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com anotação de atividade remunerada (EAR), emitida há pelo menos um ano.

O edital prevê três funções: Motorista I, com exigência de CNH categoria B; Motorista II, com CNH categoria D; e Motorista III, com CNH categoria E, voltado à condução de veículos de grande porte.

A carga horária é de 40 horas semanais, com contratos de até 36 meses, podendo ser prorrogados por igual período. Os selecionados deverão ter disponibilidade para viagens por todo o estado, podendo permanecer em deslocamento por até 15 dias no mês.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, com análise das informações declaradas na inscrição e avaliação curricular, considerando experiência profissional, qualificação e tempo de habilitação.