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Uso de drones para multar motoristas nas estradas já vale na Bahia? Veja o que diz a PRF

Sistema permite registrar irregularidades sem abordagem imediata

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:15

Drones são usados em fiscalização
Saiba como dornes são usados em fiscalização Crédito: Divulgação/PRF

Motoristas que trafegam pelas rodovias federais que cortam a Bahia podem, em breve, passar a ser monitorados também pelo alto. O uso de drones na fiscalização viária, tecnologia que já vem sendo aplicada em estados como Minas Gerais e Santa Catarina, é visto como um reforço importante para ampliar o alcance das ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A proposta é simples: aeronaves não tripuladas captam imagens em tempo real, permitindo que agentes identifiquem infrações à distância, sem a necessidade de abordagem imediata. O recurso funciona como um apoio estratégico às equipes em campo, principalmente em trechos de difícil acesso, com grande fluxo de veículos ou visibilidade limitada.

Rodovias baianas

Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT
Trecho analisado na Bahia representa 8,1% do total pesquisado no Brasil por Google Streetview
BR-324 é uma das mais importantes do país por Divulgação/ViaBahia
Falta acostamento em 38,1% do trecho contemplado pela pesquisa na Bahia por Antônio Meira Jr.
BA-099 por Will Recarey/ Divulgação
PRF monitora deficiências das rodovias e comunica o DNIT por Divulgação/PRF
Monitoramento das rodovias é feito com uso de câmeras inteligentes por Divulgação/PRF-BA
PRF faz operação nas rodovias baianas por Divulgação
Ônibus interestadual tomba em rodovia baiana por Reprodução / TV Bahia
Poste que estava no meio de rodovia baiana é realocado por Divulgação
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Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT

De acordo com a PRF na Bahia, o estado chegou a utilizar sistemas de videomonitoramento com câmeras em operações anteriores. No entanto, enquanto outros estados avançaram para o uso de drones, a adoção mais ampla dessa tecnologia não tem prazo para iniciar no estado e ainda passa por trâmites burocráticos. 

O uso de drones na fiscalização intensifica o combate a infrações como uso indevido do acostamento, falta do cinto de segurança, uso de celular ao volante e circulação irregular de veículos pesados. Além disso, drones mais modernos podem contar com sensores capazes de identificar riscos mecânicos, como superaquecimento de freios em caminhões.

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Outro ponto considerado estratégico é a segurança. Em locais onde a presença física de agentes pode comprometer o fluxo ou aumentar o risco de acidentes, o monitoramento aéreo surge como alternativa mais eficiente e discreta.

A fiscalização com drones tem respaldo na Resolução 909 do Conselho Nacional de Trânsito, que autoriza o registro de infrações por videomonitoramento e a aplicação de autuações mesmo sem abordagem direta. A norma estabelece, porém, que os trechos fiscalizados devem estar sinalizados com placas informando a presença desse tipo de monitoramento.

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