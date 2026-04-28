FISCALIZAÇÃO

Uso de drones para multar motoristas nas estradas já vale na Bahia? Veja o que diz a PRF

Sistema permite registrar irregularidades sem abordagem imediata

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:15

Saiba como dornes são usados em fiscalização Crédito: Divulgação/PRF

Motoristas que trafegam pelas rodovias federais que cortam a Bahia podem, em breve, passar a ser monitorados também pelo alto. O uso de drones na fiscalização viária, tecnologia que já vem sendo aplicada em estados como Minas Gerais e Santa Catarina, é visto como um reforço importante para ampliar o alcance das ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A proposta é simples: aeronaves não tripuladas captam imagens em tempo real, permitindo que agentes identifiquem infrações à distância, sem a necessidade de abordagem imediata. O recurso funciona como um apoio estratégico às equipes em campo, principalmente em trechos de difícil acesso, com grande fluxo de veículos ou visibilidade limitada.

Rodovias baianas 1 de 10

De acordo com a PRF na Bahia, o estado chegou a utilizar sistemas de videomonitoramento com câmeras em operações anteriores. No entanto, enquanto outros estados avançaram para o uso de drones, a adoção mais ampla dessa tecnologia não tem prazo para iniciar no estado e ainda passa por trâmites burocráticos.

O uso de drones na fiscalização intensifica o combate a infrações como uso indevido do acostamento, falta do cinto de segurança, uso de celular ao volante e circulação irregular de veículos pesados. Além disso, drones mais modernos podem contar com sensores capazes de identificar riscos mecânicos, como superaquecimento de freios em caminhões.

Outro ponto considerado estratégico é a segurança. Em locais onde a presença física de agentes pode comprometer o fluxo ou aumentar o risco de acidentes, o monitoramento aéreo surge como alternativa mais eficiente e discreta.