Saiba como concorrer a sorteio com prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia neste mês

Prazo vai até quinta (30)

  • Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:41

Nota Premiada Bahia
Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/ Ascom Sefaz-BA

Quem quiser concorrer ao prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia tem até quinta-feira (30) para realizar compras com inclusão do CPF na nota fiscal em estabelecimentos do estado.

Para participar, é necessário estar cadastrado no site da campanha. Após o cadastro, basta solicitar o CPF na nota a cada compra realizada. Os bilhetes eletrônicos são gerados automaticamente com base nas compras do mês.

Como participar da Nota Premiada Bahia

Acesse o site oficial Entre em: www.npb.sefaz.ba.gov.br por Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba
Faça o cadastro Clique em “Cadastro” e preencha as informações solicitadas por Matheus Lens/ Ascom Sefaz-BA
Inclua o CPF nas compras Após se cadastrar, solicite a inclusão do CPF na nota fiscal sempre que fizer compras em estabelecimentos comerciais da Bahia por Matheus Lens/Sefaz-BA
Participe automaticamente dos sorteios Os bilhetes eletrônicos são gerados a partir das compras realizadas por Divulgação Matheus Lens Ascom/ Sefaz-Ba
Acompanhe os resultados Os sorteios são divulgados no site da campanha e nas redes sociais oficiais por Divulgação
O sorteio de maio está marcado para o dia 28 e também vai distribuir 90 prêmios de R$ 10 mil. Os resultados são divulgados no site oficial e nas redes sociais da campanha.

A iniciativa é do Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Fazenda da Bahia, e conta atualmente com mais de 889 mil participantes.

Além dos sorteios mensais, os inscritos também concorrem ao prêmio anual de R$ 1 milhão, previsto para julho. Outra vantagem é que, ao incluir o CPF na nota, o participante pode apoiar instituições filantrópicas cadastradas no programa “Sua Nota é um Show de Solidariedade”.

