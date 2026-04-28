Saiba como concorrer a sorteio com prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia neste mês

Esther Morais
Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:41
Quem quiser concorrer ao prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia tem até quinta-feira (30) para realizar compras com inclusão do CPF na nota fiscal em estabelecimentos do estado.
Para participar, é necessário estar cadastrado no site da campanha. Após o cadastro, basta solicitar o CPF na nota a cada compra realizada. Os bilhetes eletrônicos são gerados automaticamente com base nas compras do mês.
Como participar da Nota Premiada Bahia
O sorteio de maio está marcado para o dia 28 e também vai distribuir 90 prêmios de R$ 10 mil. Os resultados são divulgados no site oficial e nas redes sociais da campanha.
A iniciativa é do Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Fazenda da Bahia, e conta atualmente com mais de 889 mil participantes.
Além dos sorteios mensais, os inscritos também concorrem ao prêmio anual de R$ 1 milhão, previsto para julho. Outra vantagem é que, ao incluir o CPF na nota, o participante pode apoiar instituições filantrópicas cadastradas no programa “Sua Nota é um Show de Solidariedade”.