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Prefeitura abre concurso público com 334 vagas imediatas e salários de até R$ 19,6 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 08:54

Concursos abertos
Concursos abertos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Bom Repouso (MG) abriu concurso público com 334 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades contemplam candidatos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.628,00 a R$ 19.641,00, a depender do cargo.

O certame é organizado pela ABCP, e as inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 de junho e 20 de julho. A taxa de participação varia de R$ 74,60 a R$ 114,60, conforme o nível de escolaridade.

Prefeitura abre concurso público com 334 vagas imediatas e salários de até R$ 19,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 334 vagas imediatas e salários de até R$ 19,6 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 334 vagas imediatas e salários de até R$ 19,6 mil por Edital
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Prefeitura abre concurso público com 334 vagas imediatas e salários de até R$ 19,6 mil por Reprodução / Edital
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Os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 23 de agosto. Para alguns cargos, também haverá etapas adicionais, como prova prática e avaliação de títulos.

Entre as funções disponíveis estão cargos operacionais, administrativos e da área da saúde e educação, como auxiliar de serviços gerais, motorista, técnico de enfermagem, enfermeiro, professor e médico.

O concurso contempla ainda vagas específicas que exigem formação superior, com destaque para o cargo de médico do ESF, que oferece a maior remuneração do edital.

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