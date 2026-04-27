OPORTUNIDADE

BYD abre mais de 1,6 mil vagas de emprego para nova fábrica na Bahia

Seleção ocorre via SineBahia, CIAT e plataforma digital da montadora

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:05

Vagas são para fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

A montadora chinesa BYD anunciou a abertura de 1.654 vagas de emprego para a unidade instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A oferta de postos de trabalho faz parte da expansão das atividades no complexo industrial, que passará a operar em regime contínuo, com funcionamento 24 horas por dia a partir do mês de julho.

A medida integra o processo de ampliação da capacidade produtiva da fábrica baiana, estratégia adotada pela empresa para dar conta da crescente demanda por veículos no mercado nacional e reduzir o tempo de entrega aos consumidores. As oportunidades estão sendo intermediadas por órgãos públicos e canais oficiais da empresa, incluindo o SineBahia, o Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari e a plataforma digital da própria montadora.

Vagas foram detalhadas pela BYD 1 de 6

O processo seletivo deve priorizar candidatos residentes em cidades da Região Metropolitana, como Salvador, Camaçari, Mata de São João e Dias d’Ávila. Entre as funções disponíveis estão cargos como condutor interno, inspetor de qualidade, motorista carreteiro, operador logístico, operador de equipamentos, além de vagas técnicas nas áreas elétrica e mecânica e postos na linha de produção.

A empresa informou ainda que não estabelece uma idade mínima única para participação nas seleções, desde que os interessados atendam às exigências específicas de cada função. Outro ponto destacado é que não há cobrança de qualquer taxa para inscrição ou participação no processo seletivo, e que a companhia não realiza envio de cartas de convocação aos candidatos.