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BYD abre mais de 1,6 mil vagas de emprego para nova fábrica na Bahia

Seleção ocorre via SineBahia, CIAT e plataforma digital da montadora

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:05

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari
Vagas são para fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

A montadora chinesa BYD anunciou a abertura de 1.654 vagas de emprego para a unidade instalada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A oferta de postos de trabalho faz parte da expansão das atividades no complexo industrial, que passará a operar em regime contínuo, com funcionamento 24 horas por dia a partir do mês de julho.

A medida integra o processo de ampliação da capacidade produtiva da fábrica baiana, estratégia adotada pela empresa para dar conta da crescente demanda por veículos no mercado nacional e reduzir o tempo de entrega aos consumidores. As oportunidades estão sendo intermediadas por órgãos públicos e canais oficiais da empresa, incluindo o SineBahia, o Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari e a plataforma digital da própria montadora.

Vagas foram detalhadas pela BYD

Vagas foram detalhadas pela BYD por Reprodução/BYD
Vagas foram detalhadas pela BYD por Reprodução/BYD
Vagas foram detalhadas pela BYD por Reprodução/BYD
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Vagas foram detalhadas pela BYD por Reprodução/BYD
Vagas foram detalhadas pela BYD por Reprodução/BYD
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Vagas foram detalhadas pela BYD por Reprodução/BYD

O processo seletivo deve priorizar candidatos residentes em cidades da Região Metropolitana, como Salvador, Camaçari, Mata de São João e Dias d’Ávila. Entre as funções disponíveis estão cargos como condutor interno, inspetor de qualidade, motorista carreteiro, operador logístico, operador de equipamentos, além de vagas técnicas nas áreas elétrica e mecânica e postos na linha de produção.

A empresa informou ainda que não estabelece uma idade mínima única para participação nas seleções, desde que os interessados atendam às exigências específicas de cada função. Outro ponto destacado é que não há cobrança de qualquer taxa para inscrição ou participação no processo seletivo, e que a companhia não realiza envio de cartas de convocação aos candidatos.

Veja todas as vagas no site da BYD.

BYD inaugura fábrica na Bahia

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Vice-presidente Geraldo Alckmin na inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Fundador da BYD, Wang Chuanfu, e presidente Lula na inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
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Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD

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