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Prefeitura abre concurso público com 178 vagas e salários de até R$ 15,9 mil

Inscrições seguem até 11 de maio; provas estão previstas para junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de abril de 2026 às 05:30

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Prefeitura abre concurso com vagas imediatas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Camboriú abriu cinco editais de concurso público que somam 178 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.055,02 e R$ 15.955,99.

As seleções são organizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, e as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de maio. As taxas custam R$ 75 para nível fundamental, R$ 85 para médio/técnico e R$ 99 para superior.

Os editais contemplam vagas na administração direta, na área da saúde, na Fundação do Meio Ambiente (Fucam), na autarquia previdenciária e no setor de trânsito do município.

Na área da saúde, há destaque para o cargo de médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF), com remuneração de até R$ 15.955,99. Também há vagas para enfermeiros, dentistas, técnicos e agentes comunitários de saúde.

Já no quadro geral, as oportunidades incluem funções como assistente administrativo, auditor fiscal, engenheiro agrônomo, farmacêutico, motorista, operador de máquinas e professores de diversas áreas.

A Fundação do Meio Ambiente reúne vagas para profissionais como biólogo, engenheiros (civil, florestal, químico e sanitarista), geógrafo, geólogo e fiscal ambiental.

No edital da autarquia previdenciária, há cargos administrativos e técnicos, enquanto o edital de trânsito prevê vagas para agente de trânsito.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para os dias 13 de junho, no caso do cargo de agente de trânsito, e 14 de junho para os demais cargos. Dependendo da função, o processo também inclui prova prática, avaliação de títulos e etapas adicionais, como teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame de saúde e investigação social.

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