EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 178 vagas e salários de até R$ 15,9 mil

Inscrições seguem até 11 de maio; provas estão previstas para junho

Esther Morais

Publicado em 26 de abril de 2026 às 05:30

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Camboriú abriu cinco editais de concurso público que somam 178 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.055,02 e R$ 15.955,99.

As seleções são organizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, e as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de maio. As taxas custam R$ 75 para nível fundamental, R$ 85 para médio/técnico e R$ 99 para superior.

Os editais contemplam vagas na administração direta, na área da saúde, na Fundação do Meio Ambiente (Fucam), na autarquia previdenciária e no setor de trânsito do município.

Na área da saúde, há destaque para o cargo de médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF), com remuneração de até R$ 15.955,99. Também há vagas para enfermeiros, dentistas, técnicos e agentes comunitários de saúde.

Já no quadro geral, as oportunidades incluem funções como assistente administrativo, auditor fiscal, engenheiro agrônomo, farmacêutico, motorista, operador de máquinas e professores de diversas áreas.

A Fundação do Meio Ambiente reúne vagas para profissionais como biólogo, engenheiros (civil, florestal, químico e sanitarista), geógrafo, geólogo e fiscal ambiental.

No edital da autarquia previdenciária, há cargos administrativos e técnicos, enquanto o edital de trânsito prevê vagas para agente de trânsito.