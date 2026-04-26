OPORTUNIDADE

Fiocruz abre 166 vagas para estágio com bolsa de até R$ 2.231; veja como participar da seleção

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de maio, exclusivamente pela internet

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de abril de 2026 às 16:38

Fiocruz Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio) está com inscrições abertas para 166 vagas na modalidade de estágio não obrigatório sendo 10 vagas de nível médio, 153 vagas graduação e três vagas para pós-graduação, distribuídas entre unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Eusébio (CE), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE) e Salvador (BA). O valor da bolsa pode chegar a R$ 2.231 (confira todos os valores no final da matéria).

O programa contempla vagas para estudantes de graduação, ensino médio e pós-graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de maio, exclusivamente pelo link. O programa destina-se, exclusivamente, para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior (cursos de graduação e pósgraduação) ou de ensino médio/técnico e apresenta caráter de atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso. A jornada de atividades poderá ser de 20 horas semanais (4h/dia) ou 30 horas semanais (6h/dia).

Etapas de seleção

O candidato deverá preencher o formulário disponível no portal do CIEE anexando toda a documentação comprobatória exigida. Os estudantes classificados na primeira etapa deste processo seletivo terão seus currículos e documentos analisados pelas unidades da Fiocruz. Para cada perfil de oportunidade descrita no Anexo I, serão convocados, até os dez melhores candidatos classificados por perfil de vaga.

Na terceira etapa, os candidatos selecionados e aprovados na segunda etapa serão convocados (as) pelas unidades da Fiocruz, por e-mail e /ou telefone para entrevistas e/ou provas e/ou dinâmica de grupo ou outro formato de seleção definido pela unidade. Metade das vagas ofertadas são direcionadas para ações afirmativas, sendo 10% para pessoas com deficiência, 30% para pessoas negras, 5% para indígenas e 5% para pessoas trans.

Veja os valores da bolsa-auxílio: