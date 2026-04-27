Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concursos abertos reúnem mais de mil vagas e salários de até R$ 21 mil

Levantamento destaca seleções municipais com inscrições em andamento em diferentes regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 05:17

Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público
Concursos Crédito: Reprodução

A semana começa com diversas oportunidades para quem busca ingressar no serviço público. Levantamento reúne concursos com inscrições abertas em prefeituras de diferentes estados, somando mais de mil vagas imediatas em cargos de níveis variados, com salários que podem chegar a R$ 21 mil.

Entre os destaques estão seleções com grande número de vagas, Os editais já estão publicados e trazem detalhes sobre prazos, taxas de inscrição e bancas organizadoras. Veja a lista de concursos abertos do CORREIO abaixo: 

Prefeitura de Minaçu

Vagas: 90

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 24 de junho de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Instituto Verbena

Prefeitura de Minuaçu

Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
1 de 4
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução

Prefeitura de Indaial

Vagas: 83

Salário: até R$ 20 mil

Inscrições: até 21 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 140

Banca: Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Prefeitura de Aroeiras

Vagas: 99

Salário: até R$ 14 mil

Inscrições: até 24 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70

Banca: Fundação Vale do Piauí

Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras

Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
Veja todas as vagas por Reprodução
1 de 8
Veja todas as vagas por Reprodução

Prefeitura de Faina

Vagas: 60

Salário: até R$ 13,5 mil

Inscrições: até 22 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Banca: Itame

Prefeitura de Conselheiro Pena

Vagas: 242

Salário: até R$ 7,2 mil

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Banca: Instituto Mineiro Educar & Sorrir

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena

Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
1 de 5
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais

Prefeitura de Paracatu

Vagas: 272

Salário: até R$ 6,5 mil

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 70 a R$ 110

Banca: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 55 e R$ 75

Banca: Instituto ACCESS

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 20,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 20,6 mil

Imagem - Prefeitura abre mais de 90 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil

Prefeitura abre mais de 90 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 272 vagas a partir do ensino fundamental

Prefeitura anuncia concurso público com 272 vagas a partir do ensino fundamental

Tags:

Vagas Concurso Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Correios têm prejuízo recorde de R$ 8,5 bi e crise trava venda de prédio na Pituba

Correios têm prejuízo recorde de R$ 8,5 bi e crise trava venda de prédio na Pituba
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 334 vagas imediatas e salários de até R$ 19,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 334 vagas imediatas e salários de até R$ 19,6 mil
Imagem - BYD abre mais de 1,6 mil vagas de emprego para nova fábrica na Bahia

BYD abre mais de 1,6 mil vagas de emprego para nova fábrica na Bahia