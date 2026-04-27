Concursos abertos reúnem mais de mil vagas e salários de até R$ 21 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de abril de 2026 às 05:17
A semana começa com diversas oportunidades para quem busca ingressar no serviço público. Levantamento reúne concursos com inscrições abertas em prefeituras de diferentes estados, somando mais de mil vagas imediatas em cargos de níveis variados, com salários que podem chegar a R$ 21 mil.
Entre os destaques estão seleções com grande número de vagas, Os editais já estão publicados e trazem detalhes sobre prazos, taxas de inscrição e bancas organizadoras. Veja a lista de concursos abertos do CORREIO abaixo:
Prefeitura de Minaçu
Vagas: 90
Salário: até R$ 21 mil
Inscrições: até 24 de junho de 2026
Taxa: R$ 150
Prefeitura de Minuaçu
Prefeitura de Indaial
Vagas: 83
Salário: até R$ 20 mil
Inscrições: até 21 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 100 e R$ 140
Prefeitura de Aroeiras
Vagas: 99
Salário: até R$ 14 mil
Inscrições: até 24 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70
Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras
Prefeitura de Faina
Vagas: 60
Salário: até R$ 13,5 mil
Inscrições: até 22 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 150
Prefeitura de Conselheiro Pena
Vagas: 242
Salário: até R$ 7,2 mil
Inscrições: até 8 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 100
Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena
Prefeitura de Paracatu
Vagas: 272
Salário: até R$ 6,5 mil
Inscrições: até 15 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 70 a R$ 110
Concurso público - quais pagam maiores salários
Prefeitura de Promissão
Vagas: 186
Salário: até R$ 6,3 mil
Inscrições: até 7 de maio de 2026
Taxa: entre R$ 55 e R$ 75