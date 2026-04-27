OPORTUNIDADES

Concursos abertos reúnem mais de mil vagas e salários de até R$ 21 mil

Levantamento destaca seleções municipais com inscrições em andamento em diferentes regiões do país

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 05:17

Concursos Crédito: Reprodução

A semana começa com diversas oportunidades para quem busca ingressar no serviço público. Levantamento reúne concursos com inscrições abertas em prefeituras de diferentes estados, somando mais de mil vagas imediatas em cargos de níveis variados, com salários que podem chegar a R$ 21 mil.

Entre os destaques estão seleções com grande número de vagas, Os editais já estão publicados e trazem detalhes sobre prazos, taxas de inscrição e bancas organizadoras. Veja a lista de concursos abertos do CORREIO abaixo:

Prefeitura de Minaçu



Vagas: 90

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 24 de junho de 2026

Taxa: R$ 150

Prefeitura de Minuaçu 1 de 4

Prefeitura de Indaial

Vagas: 83

Salário: até R$ 20 mil

Inscrições: até 21 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 100 e R$ 140

Prefeitura de Aroeiras

Vagas: 99

Salário: até R$ 14 mil

Inscrições: até 24 de maio de 2026

Taxa: entre R$ 53,70 e R$ 103,70

Confira as vagas do concurso da Prefeitura de Aroeiras 1 de 8

Prefeitura de Faina

Vagas: 60

Salário: até R$ 13,5 mil

Inscrições: até 22 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Prefeitura de Conselheiro Pena

Vagas: 242

Salário: até R$ 7,2 mil

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena 1 de 5

Prefeitura de Paracatu

Vagas: 272

Salário: até R$ 6,5 mil

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 70 a R$ 110

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Prefeitura de Promissão

Vagas: 186

Salário: até R$ 6,3 mil

Inscrições: até 7 de maio de 2026