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CONCURSOS: Estabilidade atrai, mas judicialização é obstáculo

Com 163 mil vagas federais previstas para 2026, matrículas em cursinhos triplicam, mas candidatos enfrentam alta de 26% nas disputas judiciais por nomeação.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06:00

Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades Crédito: Shutterstock

O sonho da estabilidade financeira e da segurança profissional nunca esteve tão vivo no imaginário dos brasileiros. O foco no serviço público voltou com força total: as matrículas em cursos preparatórios registraram uma alta impressionante de 173,8% no primeiro trimestre de 2026, em comparação ao final de 2025.

Os dados da plataforma Qconcursos mostram que o volume de alunos quase triplicou."O desejo de estabilidade é o motor de seis em cada dez candidatos", revela Gustavo Portella, editor-chefe do Qconcursos Folha Dirigida.

Em um mercado de trabalho ainda instável, o setor público surge como o porto seguro para quem busca previsibilidade de renda.

Para quem está na fila do estudo, o ano promete. A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 prevê a ocupação de 163.802 vagas federais, abrangendo níveis médio, técnico e superior. Entre os editais mais aguardados e buscados pelos concurseiros baianos e brasileiros, destacam-se: Banco do Brasil (em fase de pré-edital, lidera as buscas); Câmara dos Deputados (três editais previstos); Polícia Militar (SP e DF) com muitas vagas em segurança pública; Tribunais( com destaque para o Tribunal de Justiça do Ceará -técnicos e analistas).

Gestão

Para o coordenador acadêmico Luiz Rezende, o segredo do sucesso no atual cenário é a especialização. "O especialista tem vantagem sobre o generalista. É fundamental escolher uma carreira — seja policial, bancária ou de tribunais — logo no início para focar nas disciplinas específicas", orienta.

Se a procura aumenta, os problemas de gestão dos certames acompanham o ritmo. Um levantamento inédito com base em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acende um alerta: o Brasil registrou, em média, 122 novas ações judiciais por dia envolvendo disputas sobre classificação e preterição.

Em 2025, o país somou 44.605 novos processos sobre o tema, um salto de 26,5% em relação ao ano anterior. Quando comparado a 2020, o crescimento é de assustadores 63,2%.

A maioria das disputas ocorre quando a administração pública ignora a ordem de classificação ou deixa de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas.

O advogado especialista Raphael de Almeida explica que o aumento das ações também reflete uma maior consciência de direitos. "Hoje há mais transparência e acesso à informação. O candidato identifica a irregularidade e não aceita mais ser preterido", afirma.

"Não deixe seu direito ser tomado. Se identificar que a ordem de classificação foi desrespeitada, o Judiciário tem sido o caminho para garantir a nomeação de quem se esforçou e conquistou o mérito", conclui Raphael de Almeida.

Com editais robustos no horizonte e uma concorrência cada vez mais preparada, 2026 se desenha como o ano da "profissionalização" do concurseiro: estuda-se mais, mas também se fiscaliza mais.

GUIA DO CANDIDATO

Para evitar que o sonho da vaga vire um pesadelo jurídico, especialistas recomendam atenção redobrada a três pontos:

Olho no Edital É a "lei" do concurso. Erros em questões ou critérios de correção devem ser contestados administrativamente já no prazo inicial.

Acompanhamento constante O candidato deve monitorar diariamente os atos publicados pela administração. Muitas vezes, convocações são feitas de forma discreta, gerando perdas de prazo