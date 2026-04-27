ECONOMIA

Correios têm prejuízo recorde de R$ 8,5 bi e crise trava venda de prédio na Pituba

Rombo triplicou em um ano e ameaça operação da estatal; em Salvador, leilão deserto e metas descumpridas acendem alerta

Matheus Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 09:00

Rombo de R$ 8,5 bi nos Correios acende sinal vermelho Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O balanço anual de 2025 dos Correios confirmou o pior cenário previsto por analistas: a estatal registrou um prejuízo líquido recorde de R$ 8,5 bilhões. O número representa uma escalada agressiva frente aos R$ 2,8 bilhões de déficit do ano anterior, escancarando a ineficiência estrutural da companhia.

No âmbito político e econômico, o rombo é visto como um grave fator de risco fiscal, uma vez que a capacidade de geração de caixa da estatal já não cobre mais suas obrigações operacionais, elevando a probabilidade de necessidade de socorro financeiro por parte do Governo Federal.

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A análise do rombo: onde o capital está escoando?

Analistas de mercado destacam que o prejuízo não é apenas conjuntural, mas o resultado de um modelo de negócio defasado frente à nova economia digital.

A redução na receita líquida para R$ 21,1 bilhões em 2025, enquanto o rombo triplicou, evidencia um problema de margem: a estatal gasta cada vez mais para faturar menos.

A falta de investimentos em automação e a manutenção de passivos previdenciários e trabalhistas elevados são citados por economistas como os principais pontos que impedem a recuperação da companhia.

O rombo nas contas já está no seu 14° trimestre consecutivo. Com números que só crescem e disparam a cada ano.

Crise chega à Pituba: prédio deserto e metas descumpridas

O cenário de crise nacional encontra eco na capital baiana. Um exemplo simbólico da dificuldade da estatal em fazer caixa é o antigo prédio dos Correios, na Pituba: mesmo com avaliações de mercado e tentativas de venda, o imóvel segue sem interessados. O desinteresse dos investidores pelo ativo local reforça o diagnóstico de que a recuperação da companhia exige mais do que apenas a venda de patrimônio, mas uma reforma estrutural que devolva a atratividade ao negócio.



Revisão estrutural e o debate político

O rombo de R$ 8,5 bilhões reacendeu o debate técnico sobre a natureza jurídica e comercial dos Correios. Economistas ouvidos ressaltam que apenas "reajustes de tarifas" não serão suficientes para estancar o sangramento.

A solução exigiria uma reforma administrativa na estatal, revisões contratuais profundas e possivelmente a abertura de frentes de capital privado em segmentos onde a empresa perdeu fôlego.