Leilão do antigo prédio dos Correios, na Pituba, não tem interessados mesmo com valor abaixo do mercado

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de março de 2026 às 16:34
O leilão do antigo prédio dos Correios localizado no bairro da Pituba, em Salvador, fracassou mais uma vez. Realizado na quinta-feira (26), a venda pública terminou sem interessados. A estatal já havia tentado vender o imóvel outras 18 vezes.
O lance mínimo era de R$ 130,3 milhões, valor 18% menor do que o da avaliação, que é de R$ 159,3 milhões. O edifício está desativado há sete anos e acumula episódios de invasões e furtos.
O terreno ocupa 34,6 mil m², com aproximadamente 41,9 mil m² de área construída, distribuídos em edifício empresarial de 17 pavimentos, centro de triagem, auditório, restaurante e áreas de apoio. O imóvel fica na Avenida Paulo VI, uma das vias mais movimentadas do bairro.
Veja como está a antiga sede dos Correios
O edital previa que o comprador assumisse as tratativas e os custos necessários para a imissão definitiva na posse da área. O pagamento deveria ser feito à vista, com prazo de 60 dias para a quitação total do imóvel.
Também na quinta-feira (26), outro prédio público não recebeu interessados no leilão. Mesmo abaixo do valor de mercado, o Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, teve a venda fracassada.
O lance mínimo foi de R$ 141,3 milhões, enquanto estimativas baseadas no valor médio do m² da região indicam que o terreno poderia alcançar cerca de R$ 350,7 milhões. Após o lançamento do edital, a Câmara Municipal de Salvador decidiu acionar o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) por questionamentos sobre a transparência do processo.