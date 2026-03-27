SAÚDE

Porto da Barra e outras 16 praias de Salvador estão impróprias para banho; confira a lista

Inema retomou a divulgação semanal dos boletins de balneabilidade das praias do litoral baiano

Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:24

Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Salvador conta atualmente com 17 praias impróprias para banho e outras 19 onde se banhar no mar é indicado. As informações constam no boletim divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O órgão retomou a divulgação semanal de informações sobre a balneabilidade das praias do litoral baiano.

Entre as praias onde o banho não é recomendado estão Porto da Barra, Paripe, Tubarão, Periperi, Patamares, Piatã, Stella Maris, entre outras. Já as consideradas seguras para os banhistas são Farol da Barra, Boa Viagem, Roma, Canta Galo e Flamengo, entre outras (confira a lista completa abaixo).

Balneabilidade das praias em Salvador e no Litoral Norte 1 de 6

O Inema recomenda que os banhistas evitem contato com a água do mar em locais com manchas de coloração suspeita, além de evitar banho em tempo chuvoso e próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

A balneabilidade, avaliada pelo Inema, é entendida como qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, sendo este contato direto e prolongado onde há possibilidade de ingerir quantidade significativa de água.

A retomada da divulgação dos boletins ocorre após a conclusão de uma revisão técnica preventiva relacionada aos procedimentos laboratoriais utilizados no monitoramento da qualidade das águas.