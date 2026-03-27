MUTIRÃO DE VACINAÇÃO

Salvador realiza 'Dia D' contra a gripe amanhã (28) com mais de 90 pontos de vacinação

Prefeitura busca imunizar 90% do público-alvo para reduzir epidemias antes do inverno

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:21

Mais 90 unidades de postos de saúde vão estar abertos neste sabado (27) Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador promove neste sábado (28) o "Dia D" de vacinação contra a Influenza, mobilizando mais de 90 postos em pontos estratégicos da capital. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visa facilitar o acesso de quem não consegue comparecer às unidades durante a semana, com a meta de atingir 90% de cobertura vacinal.

A estratégia busca antecipar a imunização da população antes do inverno, período de maior circulação de síndromes gripais, para reduzir o número de internamentos e óbitos na cidade.

O público-alvo, composto por idosos, crianças, gestantes e profissionais de saúde, deve apresentar documento de identificação e, preferencialmente, o cartão de vacina nos locais de atendimento.

“Convidamos toda a população que faz parte dos grupos prioritários a comparecer aos pontos e garantir sua proteção”, destaca a coordenadora de imunização, Doiane Lemos.

A lista completa com os endereços e horários de funcionamento das unidades participantes está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Salvador.

Público-alvo - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza contempla os seguintes grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes;

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);

Povos indígenas;

Quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Professores do ensino básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Trabalhadores da saúde;

Profissionais das forças armadas;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Trabalhadores dos Correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Confira lista completa de locais:

DS Barra/ Rio Vermelho:

UBS CLEMENTINO FRAGA das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS VILA MATOS das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS SÃO GONÇALO das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF MENINO JOEL das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF DA FEDERAÇÃO das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF LEALDINA BARROS das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF ALTO DAS POMBAS das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

SALVADOR SHOPPING das 9h às 19h (a partir dos 6 meses)

SHOPPING BARRA das 9h às 19h (a partir dos 12 anos)

DS Boca do Rio

USF CURRALINHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF IMBUI 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS CESAR DE ARAUJO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

SUPERMERCADO G BARBOSA - COSTA AZUL 9h às 16h (a partir dos 12 anos)

SUPERMERCADO HIPERIDEAL - ARMAÇÃO 9h às 16h (a partir dos 12 anos)

DS Brotas

UBS COSME DE FARIAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS MANOEL VITORINO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS MARIO ANDREA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF SANTA LUZIA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF VALE DO MATATU 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF CANDEAL PEQUENO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

SHOPPING VILA LAURA 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

SHOPPING BROTAS CENTER 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

ATAKAREJO - VASCO DA GAMA 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

DS Cabula Beiru

USF ESTRADA DAS BARREIRAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF FERNANDO FILGUEIRAS ALTO DA CACHOEIRINHA- CABULA VI 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF PADRE MAURÍCIO ABEL- SÃO GONÇALO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS MATA ESCURA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) UBS RODRIGO ARGOLO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS EUNISIO COELHO TEXEIRA- 11°C 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF PROF. HUMBERTO CASTRO LIMA- PERNAMBUEZINHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USFRAIMUNDO AGRIPINO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

SHOPPING BELA VISTA 9h às 18h (a partir dos 12 anos)

DS Cajazeiras

UBS NELSON P DOURADO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF CAJAZEIRAS V 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF YOLANDA PIRES 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF JARDIM DAS MANGABEIRAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF CAJAZEIRAS X 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF CAJAZEIRAS XI 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

MIX BAHIA SUPERMERCADOS 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

DS Centro Histórico

UBS RAMIRO DE AZEVEDO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS BARBALHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

SHOPPING PIEDADE 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

HOME CENTER FERREIRA COSTA - BARRIS 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

DS Itapagipe

UBS VIRGÍLIO DE CARVALHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS MINISTRO ALKIMIN 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF AREAL 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF JOANES LESTE 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF JOANES CENTRO OESTE 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF SÃO JOSÉ DE BAIXO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

DS Itapuã

UBS SÃO CRISTÓVÃO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS JOSÉ MARIANE 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS ORLANDO IMBASSAHY 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF ARISTIDES MALTEZ 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF ALTO DO COQUEIRINHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF CORAÇÃO DE MARIA 8h às 12h (a partir dos 6 meses)

USF EDUARDO MAMEDE 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF ITAPUÃ 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF JARDIM DAS MARGARIDAS 8h às 12h (a partir dos 6 meses)

USF NOVA ESPERANÇA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF PARQUE SÃO CRISTÓVÃO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF VILA VERDE 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF SÃO CRISTÓVÃO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF KM 17 8h às 12h (a partir dos 6 meses)

HOME CENTER FERREIRA COSTA - PARALELA 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

DS Liberdade

UBS PROFESSOR BEZERRA LOPES (3º CENTRO) 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF SANTA MÔNICA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

ATAKAREJO - IAPI 8h às 17h (a partir dos 12 anos)

DS Pau da Lima

USF CANABRAVA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF SÃO MARCOS I 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS PIRES DA VEIGA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS CASTELO BRANCO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS DRA CECY DE ANDRADE 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF JOÃO ROMA FILHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF VILA CANÁRIA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF DOM AVELAR 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS SETE DE ABRIL 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF VALE DO CAMBONAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

SHOPPING PONTO ALTO 9h às 18h (a partir dos 12 anos)

DS São Caetano

USF BOA VISTA DO LOBATO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF CAPELINHA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

UBS PERICLES LARANJEIRAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF RECANTO DA LAGOA 2 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

USF LUIZ BRAGA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)