Salvador realiza 'Dia D' contra a gripe amanhã (28) com mais de 90 pontos de vacinação

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Nauan Sacramento
Publicado em 27 de março de 2026 às 18:21
A Prefeitura de Salvador promove neste sábado (28) o "Dia D" de vacinação contra a Influenza, mobilizando mais de 90 postos em pontos estratégicos da capital. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visa facilitar o acesso de quem não consegue comparecer às unidades durante a semana, com a meta de atingir 90% de cobertura vacinal.
A estratégia busca antecipar a imunização da população antes do inverno, período de maior circulação de síndromes gripais, para reduzir o número de internamentos e óbitos na cidade.
O público-alvo, composto por idosos, crianças, gestantes e profissionais de saúde, deve apresentar documento de identificação e, preferencialmente, o cartão de vacina nos locais de atendimento.
“Convidamos toda a população que faz parte dos grupos prioritários a comparecer aos pontos e garantir sua proteção”, destaca a coordenadora de imunização, Doiane Lemos.
A lista completa com os endereços e horários de funcionamento das unidades participantes está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Salvador.
Público-alvo - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza contempla os seguintes grupos prioritários:
Confira lista completa de locais:
DS Barra/ Rio Vermelho:
DS Boca do Rio
DS Brotas
DS Cabula Beiru
DS Cajazeiras
DS Centro Histórico
DS Itapagipe
DS Itapuã
DS Liberdade
DS Pau da Lima
DS São Caetano
DS Subúrbio Ferroviário