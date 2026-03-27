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Salvador realiza 'Dia D' contra a gripe amanhã (28) com mais de 90 pontos de vacinação

Prefeitura busca imunizar 90% do público-alvo para reduzir epidemias antes do inverno

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:21

Mais 90 unidades de postos de saúde vão estar abertos neste sabado (27) Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador promove neste sábado (28) o "Dia D" de vacinação contra a Influenza, mobilizando mais de 90 postos em pontos estratégicos da capital. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visa facilitar o acesso de quem não consegue comparecer às unidades durante a semana, com a meta de atingir 90% de cobertura vacinal.

A estratégia busca antecipar a imunização da população antes do inverno, período de maior circulação de síndromes gripais, para reduzir o número de internamentos e óbitos na cidade.

O público-alvo, composto por idosos, crianças, gestantes e profissionais de saúde, deve apresentar documento de identificação e, preferencialmente, o cartão de vacina nos locais de atendimento.

“Convidamos toda a população que faz parte dos grupos prioritários a comparecer aos pontos e garantir sua proteção”, destaca a coordenadora de imunização, Doiane Lemos.

A lista completa com os endereços e horários de funcionamento das unidades participantes está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Salvador.

Público-alvo - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza contempla os seguintes grupos prioritários:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);
  • Gestantes;
  • Idosos com 60 anos ou mais de idade;
  • Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);
  • Povos indígenas;
  • Quilombolas;
  • Pessoas em situação de rua;
  • Professores do ensino básico e superior;
  • Profissionais das forças de segurança e salvamento;
  • Trabalhadores da saúde;
  • Profissionais das forças armadas;
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Caminhoneiros;
  • Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso;
  • Trabalhadores portuários;
  • Trabalhadores dos Correios;
  • População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;
  • Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Confira lista completa de locais:

DS Barra/ Rio Vermelho:

  • UBS CLEMENTINO FRAGA das 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS VILA MATOS das 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS SÃO GONÇALO das 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF MENINO JOEL das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)
  •  USF DA FEDERAÇÃO das 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF LEALDINA BARROS das 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF ALTO DAS POMBAS das 8h às 17h (a partir dos 6 meses)
  •  SALVADOR SHOPPING das 9h às 19h (a partir dos 6 meses) 
  • SHOPPING BARRA das 9h às 19h (a partir dos 12 anos)

DS Boca do Rio

  • USF CURRALINHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF IMBUI 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS CESAR DE ARAUJO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • SUPERMERCADO G BARBOSA - COSTA AZUL 9h às 16h (a partir dos 12 anos) 
  • SUPERMERCADO HIPERIDEAL - ARMAÇÃO 9h às 16h (a partir dos 12 anos)

DS Brotas

  • UBS COSME DE FARIAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS MANOEL VITORINO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS MARIO ANDREA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)
  • USF SANTA LUZIA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF VALE DO MATATU 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF CANDEAL PEQUENO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • SHOPPING VILA LAURA 9h às 17h (a partir dos 12 anos) 
  • SHOPPING BROTAS CENTER 9h às 17h (a partir dos 12 anos)
  • ATAKAREJO - VASCO DA GAMA 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

DS Cabula Beiru

  • USF ESTRADA DAS BARREIRAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF FERNANDO FILGUEIRAS ALTO DA CACHOEIRINHA- CABULA VI 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF PADRE MAURÍCIO ABEL- SÃO GONÇALO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS MATA ESCURA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) UBS RODRIGO ARGOLO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS EUNISIO COELHO TEXEIRA- 11°C 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF PROF. HUMBERTO CASTRO LIMA- PERNAMBUEZINHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USFRAIMUNDO AGRIPINO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • SHOPPING BELA VISTA 9h às 18h (a partir dos 12 anos)

DS Cajazeiras

  • UBS NELSON P DOURADO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF CAJAZEIRAS V 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF YOLANDA PIRES 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF JARDIM DAS MANGABEIRAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF CAJAZEIRAS X 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF CAJAZEIRAS XI 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • MIX BAHIA SUPERMERCADOS 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

DS Centro Histórico

  • UBS RAMIRO DE AZEVEDO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS BARBALHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • SHOPPING PIEDADE 9h às 17h (a partir dos 12 anos) 
  • HOME CENTER FERREIRA COSTA - BARRIS 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

DS Itapagipe

  • UBS VIRGÍLIO DE CARVALHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS MINISTRO ALKIMIN 8h às 17h (a partir dos 6 meses)
  • USF AREAL 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF JOANES LESTE 8h às 17h (a partir dos 6 meses)
  • USF JOANES CENTRO OESTE 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF SÃO JOSÉ DE BAIXO 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

DS Itapuã

  • UBS SÃO CRISTÓVÃO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS JOSÉ MARIANE 8h às 17h (a partir dos 6 meses)
  • UBS ORLANDO IMBASSAHY 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF ARISTIDES MALTEZ 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF ALTO DO COQUEIRINHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF CORAÇÃO DE MARIA 8h às 12h (a partir dos 6 meses) 
  • USF EDUARDO MAMEDE 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF ITAPUÃ 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF JARDIM DAS MARGARIDAS 8h às 12h (a partir dos 6 meses) 
  • USF NOVA ESPERANÇA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF PARQUE SÃO CRISTÓVÃO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF VILA VERDE 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF SÃO CRISTÓVÃO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF KM 17 8h às 12h (a partir dos 6 meses) 
  • HOME CENTER FERREIRA COSTA - PARALELA 9h às 17h (a partir dos 12 anos)

DS Liberdade

  • UBS PROFESSOR BEZERRA LOPES (3º CENTRO) 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF SANTA MÔNICA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • ATAKAREJO - IAPI 8h às 17h (a partir dos 12 anos)

DS Pau da Lima

  • USF CANABRAVA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF SÃO MARCOS I 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS PIRES DA VEIGA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS CASTELO BRANCO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS DRA CECY DE ANDRADE 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF JOÃO ROMA FILHO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF VILA CANÁRIA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF DOM AVELAR 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS SETE DE ABRIL 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF VALE DO CAMBONAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • SHOPPING PONTO ALTO 9h às 18h (a partir dos 12 anos)

DS São Caetano

  • USF BOA VISTA DO LOBATO 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF CAPELINHA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)
  • UBS PERICLES LARANJEIRAS 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF RECANTO DA LAGOA 2 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF LUIZ BRAGA 8h às 17h (a partir dos 6 meses)

DS Subúrbio Ferroviário

  • USF BEIRA MANGUE 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF ALTO DA TEREZINHA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • UBS PERIPERI 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF SÃO TOMÉ DE PARIPE 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF TEOTONIO VILELA 8h às 17h (a partir dos 6 meses) 
  • USF PARAMANA 8h às 15h (a partir dos 6 meses) 
  • USF ILHA DE MARÉ 8h às 15h (a partir dos 6 meses) 
  • USF BOM JESUS DOS PASSOS 8h às 15h (a partir dos 6 meses) 
  • ASSAÍ ATACADISTA - PARIPE 8h às 19h (a partir dos 12 anos) 
  • ATAKAREJO - PLATAFORMA 8h às 19h (a partir dos 12 anos)

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Salvador Saúde Gripe Vacina

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