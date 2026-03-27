CRIMINOSO DA INTERNET

Criminoso usava perfis falsos de meninas para caçar crianças na rede

Pelo menos 12 crianças foram vítimas de esquema de exploração sexual via internet

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:30

Homem já tinha condenações em outros estados Crédito: Arquivo PF

Um homem foi preso nesta sexta-feira (27) pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Rapina, voltada ao combate da exploração sexual infanto-juvenil na internet. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Ibipitanga e Barreiras, além da prisão do investigado. Ele já possuía condenações somadas em 14 anos de reclusão pelos tribunais do Amazonas e Tocantins, mas permanecia foragido.

Segundo a Polícia Federal (PF), o homem agia de forma estratégica: criava perfis falsos, muitas vezes fingindo ser uma menina da mesma idade das vítimas, para estabelecer um vínculo de confiança. Assim que conseguia imagens de cunho sexual, o tom mudava drasticamente.

O criminoso passava a exigir novos vídeos e fotos, ameaçando enviar o material já obtido para pais, amigos e perfis públicos. Em muitos casos, as ameaças foram cumpridas, causando danos às vítimas e ampliando a circulação do conteúdo criminoso na internet.

Até o momento, a PF identificou pelo menos 12 vítimas menores de idade, mas as autoridades acreditam que o número real seja maior devido à atuação de longo prazo do suspeito.