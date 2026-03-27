Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criminoso usava perfis falsos de meninas para caçar crianças na rede

Pelo menos 12 crianças foram vítimas de esquema de exploração sexual via internet

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:30

Homem já tinha condenações em outros estados Crédito: Arquivo PF

Um homem foi preso nesta sexta-feira (27) pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Rapina, voltada ao combate da exploração sexual infanto-juvenil na internet. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Ibipitanga e Barreiras, além da prisão do investigado. Ele já possuía condenações somadas em 14 anos de reclusão pelos tribunais do Amazonas e Tocantins, mas permanecia foragido.

Segundo a Polícia Federal (PF), o homem agia de forma estratégica: criava perfis falsos, muitas vezes fingindo ser uma menina da mesma idade das vítimas, para estabelecer um vínculo de confiança. Assim que conseguia imagens de cunho sexual, o tom mudava drasticamente.

O criminoso passava a exigir novos vídeos e fotos, ameaçando enviar o material já obtido para pais, amigos e perfis públicos. Em muitos casos, as ameaças foram cumpridas, causando danos às vítimas e ampliando a circulação do conteúdo criminoso na internet.

Até o momento, a PF identificou pelo menos 12 vítimas menores de idade, mas as autoridades acreditam que o número real seja maior devido à atuação de longo prazo do suspeito.

Também foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão periciados para identificar novas vítimas. O suspeito agora deve responder por estupro de vulnerável, aliciamento e produção de material de abuso sexual infantojuvenil.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tenente-coronel apagou mensagens do celular com pedido de divórcio da esposa morta após crime

Colchões sujos e áreas insalubres: centro terapêutico em Camaçari é alvo de inquéritos por homicídio, maus-tratos e outros crimes

Diretor de presídio suspeito de matar namorada pediu a vítima em namoro uma semana antes do crime

Polícia prende 6 homens e apreende 2 menores por agressão a capivara: 'trata-se de um crime brutal'

Ação de Força Penal Nacional em presídios de Salvador é renovada na mesma semana de crimes ordenados por detentos

Tags:

Bahia Crimes Sexuais Redes Sociais Abuso

Mais recentes

Imagem - Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado

Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado
Imagem - Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'

Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'
Imagem - Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil