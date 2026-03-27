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Quem ganhou a Prova do Anjo de hoje (27 de março)? Participante está imune

Vencedor da dinâmica está imune no Paredão e não terá Presente do Anjo; confira a pontuação da prova

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:48

Prova do Anjo será autoimune na tarde desta sexta-feira (27) Crédito: Reprodução/ Globo

O BBB 26 segue em ritmo de Modo Turbo. Nesta sexta-feira (27), os participantes disputam a Prova do Anjo, que desta vez é autoimune. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, o vencedor não poderá ser votado na formação do Paredão, mas também não receberá o tradicional Presente do Anjo. A votação para emparedar três brothers acontece ainda hoje, no programa ao vivo, a partir das 22h25, logo após a novela Três Graças.

A prova é disputada de forma individual. Nela, o jogador desliza por uma rampa em um carrinho no formato de esponja com o objetivo de derrubar pinos no fim da pista. Como cada pino tem um valor diferente e o vencedor é definido por quem somar mais pontos entre os participantes.

Solange Couto garantiu 112 pontos, venceu a Prova do Anjo e colocou Milena e Ana Paula Renault no Castigo do Monstro.

Veja o desempenho dos participantes:

Juliano Floss foi o primeiro confinado a fazer a prova e derrubou 6 pinos: Frigideira (15), Lixeira (7), Chinelo (7), Fogão (24), Tênis (9) e Parede (24). No total, o brother completou 86 pontos.

Jordana, a próxima participante na competição, derrubou 6 pinos: Lixeira (7), Geladeira (15), Chinelo (7), Frigideira (15), Tênis (9) e Fogão (24). No total, a sister fez 77 pontos.

Alberto Cowboy foi o terceiro na fila e completou a prova com também 6 pinos derrubados: Frigideira (15), Geladeira (15), Chinelo (7), Tênis (9), Fogão (24), Lixeira (7). No total, o brother fez 77 pontos.

Marciele foi a primeira competidora a derrubar 7 pinos: Geladeira (15), Chinelo (7), Lixeira (7), Frigideira (15), Tênis (9), Parede (24) e Fogão (24). No total, a sister fez 101 pontos .

Milena também derrubou 7 pinos: Pia de Cozinha (18), Chinelo (7), Lixeira (7), Tênis (9), Fogão (24), Parede (24) e Mochila (9). No total, a sister fez 98 pontos.

Samira derrubou apenas 3 pinos: Mochila (9), Geladeira (15) e Headphone (7). No total, a sister fez 31 pontos.

Solange Couto derrubou 7 pinos: Parede (24), Tênis (9), Fogão (24), Chinelo (7), Assadeira (15), Geladeira (15) e Pia de Cozinha (18). No total, a sister fez 112 pontos e, atualmente, é a primeira colocada na competição.

Gabriela derrubou 7 pinos: Mochila (9), Lixeira (7), Tênis (9), Parede (24), Fogão (24), Frigideira (15) e Chinelo (7). No total, a sister fez 95 pontos.

Leandro Boneco é o penúltimo competidor e derrubou 3 pinos: Fogão (24), Mochila (9) e Pia de Cozinha (18). No total, o brother fez 51 pontos.

Chaiany, a última confinada da prova, derrubou 6 pinos: Lixeira (7), Pia de Banheiro (18), Frigideira (15), Tênis (9), Fogão (24) e Chinelo (7). No total, a sister fez 80 pontos.

Confira o gabarito da Prova do Anjo:

- Fogão / Parede: 24 pontos

- Pia do banheiro / Pia da cozinha: 18 pontos

- Geladeira / Frigideira / Assadeira: 15 pontos

- Mochila / Tênis: 9 pontos

- Lixeira / Chinelo / Headphone: 7 pontos