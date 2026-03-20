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Governo rejeita impugnação e mantém leilão do antigo Centro de Convenções

Leiloeiros pediram suspensão de venda por 'ausência de transparência' e dizem que vão recorrer

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:15

O antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) desabou há quase dez anos
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) está fechado desde 2015 Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

O Governo da Bahia decidiu manter o leilão do antigo Centro de Convenções, após negar um pedido de impugnação apresentado por leiloeiros que questiona a legalidade do processo. O grupo denuncia a falta de transparência na organização do certame e diz que vai recorrer da decisão. 

A contestação apontou supostas irregularidades no edital, principalmente em relação à escolha do leiloeiro responsável pelo certame. Entre os argumentos, estão a possível violação aos princípios da publicidade e impessoalidade, além de questionamentos sobre o percentual da comissão.

O grupo afirma que a atividade dos leiloeiros públicos é regulamentada pelo Decreto nº 21.981/1932, cujo artigo 24 estabelece comissão de 5% sobre o valor da arrematação, salvo disposição em sentido diverso e apenas quando se tratar de comissão paga pelo comitente (vendedor) ao leiloeiro e não do arrematante. No edital do governo, a porcentagem é de 1,5%.

Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada

Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Centro de Convenções amarga abandono oito anos após desabamento parcial por Nara Gentil/CORREIO
Entrada do Centro do Convenções, atingida por desabamento por Foto: Marina Silva/CORREIO
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Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO

Na resposta oficial da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), à qual o CORREIO teve acesso, a pasta afirma que a seleção do leiloeiro seguiu critérios objetivos e foi realizada por meio de sorteio eletrônico no Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços (SIMPAS). Segundo o governo, o procedimento está devidamente registrado e disponível para consulta nos processos administrativos.

O Estado também explicou que o sorteio ocorreu antes da publicação do edital e, por isso, não poderia ser questionado por meio de impugnação do documento. À reportagem, a advogada Lise Aguiar, que representa o grupo de leiloeiros, afirmou que entrará com mandado de segurança para tentar suspender a venda na Justiça. 

O lance inicial do edital é de R$ 141,3 milhões, enquanto estimativas baseadas no valor médio do m² da região indicam que o terreno poderia alcançar cerca de R$ 350,7 milhões — uma diferença de aproximadamente 59,7%, como mostrou reportagem do CORREIO

Polêmica 

A Câmara Municipal de Salvador decidiu acionar o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) após questionamentos sobre o leilão da área do antigo Centro de Convenções da Bahia, no bairro do Costa Azul. A medida foi anunciada durante audiência pública realizada na quarta-feira (18).

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O encaminhamento foi feito pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil), presidente da Comissão Especial de Acompanhamento dos Investimentos na Baía de Todos-os-Santos e Orla. Segundo ele, há dúvidas sobre a transparência do processo, possíveis impactos ambientais e a ausência de debate prévio com a população. O Centro de Convenções da Bahia está fechado desde 2015, e o edital de venda foi anunciado 21 dias antes da data do leilão, prevista para 26 de março. 

Outro ponto abordado no pedido de impugnação foi a manutenção do leiloeiro designado. De acordo com a Saeb, o profissional já havia sido sorteado para o leilão do antigo Colégio Estadual Odorico Tavares, que foi cancelado por decisão administrativa, em julho do ano passado. Como o serviço não chegou a ser executado, o leiloeiro foi mantido na posição para o certame atual, como forma de garantir isonomia entre os credenciados.

Sobre a comissão de 1,5%, o governo afirmou que o percentual está dentro da legalidade. Isso porque a legislação permite a definição por acordo entre as partes, desde que respeitados os limites máximos previstos em lei, que são superiores ao valor previsto no edital.

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