CONFIRA

Parque Social realiza 4ª edição gratuita do 'Mulheres de Impacto' em Salvador

Evento reúne especialistas e sobreviventes para debater o enfrentamento à violência contra a mulher

Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:52

Terceira edição do evento Mulheres de Impacto Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

O Parque Social promove a quarta edição do evento “Mulheres de Impacto” na próxima terça-feira (31), na sede da entidade, no Itaigara, em Salvador. O tema deste ano será “transformando dor em potência”, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa se consolida como um espaço de escuta, troca e fortalecimento feminino, reunindo histórias reais e especialistas.

A programação contará com a participação de convidadas que são referência em suas áreas, como a psicóloga clínica e neuropsicóloga Laiza Almeida, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental e supervisora psicossocial da Casa da Mulher Brasileira.

Além da advogada criminalista Laís Magalhães, atuante em casos de violência contra a mulher; e a enfermeira Cátia Leite, profissional da Casa da Mulher Brasileira, com experiência no atendimento a mulheres em situação de violência. O Parque Social é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos de empreendedorismo social e participação cidadã em Salvador.

4º edição do evento Mulheres de Impacto, do Parque Social 1 de 3

Também integra a roda de conversa a fisioterapeuta e ativista Isabela Conde, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio que ganhou repercussão nacional. Sua trajetória de superação e luta tem inspirado outras mulheres e reforça a importância do debate proposto pelo evento.

Além das convidadas já confirmadas, a programação contará com outros nomes que devem participar da discussão, ampliando o diálogo sobre liderança feminina, influência, protagonismo e transformação social.

Para a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, esta 4ª edição surge como um posicionamento necessário diante do cenário atual. “Falar sobre transformar dor em potência é reconhecer a realidade de muitas mulheres, mas também afirmar que essas histórias não terminam na violência. Elas podem e devem ser ponto de partida para reconstrução, fortalecimento e mudança social”, destaca.

Mais do que um momento de reflexão, o “Mulheres de Impacto” busca promover conscientização e incentivar o acesso à informação e às redes de apoio, contribuindo para o enfrentamento à violência de gênero e o fortalecimento da autonomia feminina.

Serviço

Evento: Mulheres de Impacto – 4ª edição

Tema: Transformando dor em potência

Data: 31 de março

Horário: 14h

Local: Parque Social

Endereço: Avenida ACM, nº 1213, Itaigara – Salvador (BA)