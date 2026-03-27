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Parque Social realiza 4ª edição gratuita do 'Mulheres de Impacto' em Salvador

Evento reúne especialistas e sobreviventes para debater o enfrentamento à violência contra a mulher

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:52

Terceira edição do evento Mulheres de Impacto
Terceira edição do evento Mulheres de Impacto Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

O Parque Social promove a quarta edição do evento “Mulheres de Impacto” na próxima terça-feira (31), na sede da entidade, no Itaigara, em Salvador.  O tema deste ano será “transformando dor em potência”, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher.  A iniciativa se consolida como um espaço de escuta, troca e fortalecimento feminino, reunindo histórias reais e especialistas. 

A programação contará com a participação de convidadas que são referência em suas áreas, como a psicóloga clínica e neuropsicóloga Laiza Almeida, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental e supervisora psicossocial da Casa da Mulher Brasileira.

Além da advogada criminalista Laís Magalhães, atuante em casos de violência contra a mulher; e a enfermeira Cátia Leite, profissional da Casa da Mulher Brasileira, com experiência no atendimento a mulheres em situação de violência. O Parque Social é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos de empreendedorismo social e participação cidadã em Salvador.

4º edição do evento Mulheres de Impacto, do Parque Social

4º edição do evento Mulheres de Impacto, do Parque Social por Divulgação
4º edição do evento Mulheres de Impacto, do Parque Social por Divulgação
4º edição do evento Mulheres de Impacto, do Parque Social por Divulgação
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4º edição do evento Mulheres de Impacto, do Parque Social por Divulgação

Também integra a roda de conversa a fisioterapeuta e ativista Isabela Conde, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio que ganhou repercussão nacional. Sua trajetória de superação e luta tem inspirado outras mulheres e reforça a importância do debate proposto pelo evento.

Além das convidadas já confirmadas, a programação contará com outros nomes que devem participar da discussão, ampliando o diálogo sobre liderança feminina, influência, protagonismo e transformação social.

Para a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, esta 4ª edição surge como um posicionamento necessário diante do cenário atual. “Falar sobre transformar dor em potência é reconhecer a realidade de muitas mulheres, mas também afirmar que essas histórias não terminam na violência. Elas podem e devem ser ponto de partida para reconstrução, fortalecimento e mudança social”, destaca.

Mais do que um momento de reflexão, o “Mulheres de Impacto” busca promover conscientização e incentivar o acesso à informação e às redes de apoio, contribuindo para o enfrentamento à violência de gênero e o fortalecimento da autonomia feminina.

Serviço

Evento: Mulheres de Impacto – 4ª edição

Tema: Transformando dor em potência

Data: 31 de março

Horário: 14h

Local: Parque Social

Endereço: Avenida ACM, nº 1213, Itaigara – Salvador (BA)

Entrada: Gratuita

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