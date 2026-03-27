Parque Social realiza 4ª edição gratuita do 'Mulheres de Impacto' em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de março de 2026 às 15:52
O Parque Social promove a quarta edição do evento “Mulheres de Impacto” na próxima terça-feira (31), na sede da entidade, no Itaigara, em Salvador. O tema deste ano será “transformando dor em potência”, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa se consolida como um espaço de escuta, troca e fortalecimento feminino, reunindo histórias reais e especialistas.
A programação contará com a participação de convidadas que são referência em suas áreas, como a psicóloga clínica e neuropsicóloga Laiza Almeida, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental e supervisora psicossocial da Casa da Mulher Brasileira.
Além da advogada criminalista Laís Magalhães, atuante em casos de violência contra a mulher; e a enfermeira Cátia Leite, profissional da Casa da Mulher Brasileira, com experiência no atendimento a mulheres em situação de violência. O Parque Social é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos de empreendedorismo social e participação cidadã em Salvador.
4º edição do evento Mulheres de Impacto, do Parque Social
Também integra a roda de conversa a fisioterapeuta e ativista Isabela Conde, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio que ganhou repercussão nacional. Sua trajetória de superação e luta tem inspirado outras mulheres e reforça a importância do debate proposto pelo evento.
Além das convidadas já confirmadas, a programação contará com outros nomes que devem participar da discussão, ampliando o diálogo sobre liderança feminina, influência, protagonismo e transformação social.
Para a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, esta 4ª edição surge como um posicionamento necessário diante do cenário atual. “Falar sobre transformar dor em potência é reconhecer a realidade de muitas mulheres, mas também afirmar que essas histórias não terminam na violência. Elas podem e devem ser ponto de partida para reconstrução, fortalecimento e mudança social”, destaca.
Mais do que um momento de reflexão, o “Mulheres de Impacto” busca promover conscientização e incentivar o acesso à informação e às redes de apoio, contribuindo para o enfrentamento à violência de gênero e o fortalecimento da autonomia feminina.
Evento: Mulheres de Impacto – 4ª edição
Tema: Transformando dor em potência
Data: 31 de março
Horário: 14h
Local: Parque Social
Endereço: Avenida ACM, nº 1213, Itaigara – Salvador (BA)
Entrada: Gratuita