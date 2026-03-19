Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após 18 leilões fracassados, Correios tentam vender prédio da Pituba mais uma vez

O pagamento pelo imóvel só poderá ser veito à vista

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:39

Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O prédio dos Correios localizado no bairro da Pituba, em Salvador, irá a leilão mais uma vez, na próxima quinta-feira (26), às 14 horas. O lance mínimo é de R$ 130,3 milhões, valor 18% menor do que o da avaliação, que é de R$ 159,3 milhões. O edifício está desativado há sete anos e já acumula 18 leilões fracassados

O terreno ocupa 34,6 mil m², com aproximadamente 41,9 mil m² de área construída, distribuídos em edifício empresarial de 17 pavimentos, centro de triagem, auditório, restaurante e áreas de apoio. Localizado na Av. Paulo VI, o espaço acumula registros de invasões e roubos, tendo sido recentemente alvo de uma operação da Guarda Municipal, quando quatro pessoas foram presas

Veja como está a antiga sede dos Correios

Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Arisson Marinho/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Arisson Marinho/CORREIO
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO
1 de 6
Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões por Larissa Almeida/CORREIO

O leilão será realizado exclusivamente no site da VIP Leilões, onde estão disponíveis para consulta o edital completo e todos os anexos técnicos. O credenciamento dos interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, deve ser concluído com no mínimo 48 horas de antecedência à data da licitação. Vistorias podem ser agendadas com o leiloeiro até 72 horas úteis antes do início do leilão, mediante envio de documentos.

O comprador deverá assumir as tratativas e os custos necessários para a imissão definitiva na posse da área, segundo o edital. O pagamento deverá ser feito à vista. Uma vez declarado vencedor, o arrematante tem prazo de 24 horas para pagar a comissão de 5% sobre o valor do lance ao leiloeiro e depositar um adiantamento de R$ 500 mil por lote, como garantia da contratação e é abatido do montante final.

O prazo para quitar integralmente o imóvel é de até 60 dias corridos. Se a quitação total ocorrer nos primeiros 30 dias, o investidor fica isento de qualquer reajuste sobre o saldo devedor. Caso esse prazo seja ultrapassado, o valor restante será atualizado monetariamente pela variação do IGP-M até a data da quitação.

Mais recentes

Imagem - Enfermeiro preso na Bahia diz que comprou canetas emagrecedoras no Paraguai para tratar diabetes na família

Enfermeiro preso na Bahia diz que comprou canetas emagrecedoras no Paraguai para tratar diabetes na família
Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
Imagem - Ovo 'aguado' pode indicar problema? Veja o que está por trás

Ovo 'aguado' pode indicar problema? Veja o que está por trás

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes