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Após 18 leilões fracassados, Correios tentam vender prédio da Pituba mais uma vez

O pagamento pelo imóvel só poderá ser veito à vista

Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:39

Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O prédio dos Correios localizado no bairro da Pituba, em Salvador, irá a leilão mais uma vez, na próxima quinta-feira (26), às 14 horas. O lance mínimo é de R$ 130,3 milhões, valor 18% menor do que o da avaliação, que é de R$ 159,3 milhões. O edifício está desativado há sete anos e já acumula 18 leilões fracassados.

O terreno ocupa 34,6 mil m², com aproximadamente 41,9 mil m² de área construída, distribuídos em edifício empresarial de 17 pavimentos, centro de triagem, auditório, restaurante e áreas de apoio. Localizado na Av. Paulo VI, o espaço acumula registros de invasões e roubos, tendo sido recentemente alvo de uma operação da Guarda Municipal, quando quatro pessoas foram presas.

Veja como está a antiga sede dos Correios 1 de 6

O leilão será realizado exclusivamente no site da VIP Leilões, onde estão disponíveis para consulta o edital completo e todos os anexos técnicos. O credenciamento dos interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, deve ser concluído com no mínimo 48 horas de antecedência à data da licitação. Vistorias podem ser agendadas com o leiloeiro até 72 horas úteis antes do início do leilão, mediante envio de documentos.

O comprador deverá assumir as tratativas e os custos necessários para a imissão definitiva na posse da área, segundo o edital. O pagamento deverá ser feito à vista. Uma vez declarado vencedor, o arrematante tem prazo de 24 horas para pagar a comissão de 5% sobre o valor do lance ao leiloeiro e depositar um adiantamento de R$ 500 mil por lote, como garantia da contratação e é abatido do montante final.