ENTREGA ATRASADA

Nenhuma unidade dos Correios atingiu meta de entrega de produtos no prazo; veja o que está por trás da crise

A Região Norte é responsável por seis dos sete piores índices de entrega no ano

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:47

Correios Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um levantamento feito pelos Correios aponta que nenhuma das unidades estaduais atingiu a meta de entregas dentro do prazo estabelecida para o período até setembro de 2025. Ao todo, a empresa conseguiu alcançar o índice de 90,18%, abaixo da meta de 95,54% que havia sido definida. Os dados fazem parte de documentos obtidos com exclusividade pelo G1.

Entre todas as unidades analisadas pela estatal, a que teve o pior resultado foi a de Roraima (64,84%), com desempenho 30 pontos percentuais abaixo da meta estimada (94,84%). A Região Norte é responsável por seis dos sete piores índices de entrega no ano. A avaliação leva em consideração o cumprimento dos prazos estabelecidos junto aos clientes finais dos principais serviços postais — Encomenda, Logística e Mensagens.

O índice é calculado pela razão entre os objetos entregues no prazo e o total de objetos entregues (dentro e fora do prazo), além dos extraviados e roubados nas Superintendências Estaduais. "O acompanhamento dos registros no sistema SIAT e das ações direcionadas evidenciam carga represada nas origens e destinos", justificou a estatal.

Mesmo abaixo do esperado, os Correios afirmam que o resultado ainda foi ligeiramente melhor — 0,71 ponto percentual acima — do que o registrado no mesmo período de 2024.

"O cenário de backlog ao longo do tempo revela lacunas no processo de tratamento nos principais centralizadores exportadores de carga das Superintendências Estaduais (SE) do Grupo I e II, motivadas pela falta de mão de obra contratada por Execução Indireta de Serviços – EIS e necessidades de ajustes no processo produtivo, somadas as dificuldades iniciadas nas operações", ponderou a empresa.

Para contornar a situação e reduzir os atrasos no processo de entrega das encomendas, a estatal informou que adotou as seguintes medidas: reestruturação do fluxo de caixa, priorizando pagamentos a fornecedores logísticos; negociação de parcelamentos com fornecedores para retomada dos serviços; contratação emergencical de operadores logísticos regionais.

Também vai haver implementação de matriz de criticidade, priorizando encomendas urgentes e clientes estratégicos; otimização da malha de transporte (superfície nacional/regional e aérea), com revisão do guia de transporte e planos de paletização; contratação de viagens extras nas rotas de Linha de Transporte Nacional e da Rede Postal Noturna.

Ao longo do último ano, a empresa deixou de pagar fornecedores de logística responsáveis pelo transporte de encomendas por aviões ou caminhões pelo país. Em função disso, até julho, as transportadoras estão cobrando na Justiça R$ 104 milhões em faturas atrasadas. Ao todo, eram 58 processos envolvendo 41 empresas.

Parte dessas empresas assinou, em março, duas cartas públicas informando que, a partir de 1º de abril, paralisariam a prestação dos serviços de transporte de cargas para os Correios. Mesmo assim, os pagamentos não foram regularizados. E as paralisações ocorreram. Ao longo de 2025, a estatal deixou de pagar R$ 3,7 bilhões em obrigações com fornecedores; com o fundo de pensão, o Postalis; com o plano de saúde dos funcionários, o Postal Saúde; e em tributos federais.

Os Correios fecharam, no final de dezembro de 2025, um empréstimo de R$ 12 bilhões com cinco dos principais bancos do país para reforçar o caixa da estatal em meio à crise financeira enfrentada pela empresa. A assinatura do contrato foi publicada no dia 27 de dezembro, no Diário Oficial da União (DOU) e envolveu os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

