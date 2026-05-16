REFORMA

Empresa é contratada para projeto milionário de restauro da Faculdade de Medicina da Bahia; veja detalhes

Prazo para conclusão dos estudos técnicos e projetos executivos será de 180 dias

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:30

Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

A empresa responsável pela elaboração dos projetos executivos do restauro da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, foi definida após a conclusão da licitação publicada no Diário Oficial do Estado.

A vencedora foi a DOMO Arquitetura Engenharia e Projetos Culturais Ltda., com proposta de R$ 1 milhão. O contrato prevê prazo de 180 dias corridos para realização dos estudos técnicos, anteprojetos e projetos executivos necessários para a futura recuperação do prédio histórico.

Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia faz pedido de socorro pelos riscos à segurança na estrutura do prédio 1 de 9

O valor anunciado não corresponde ao custo total da obra, e sim à etapa de elaboração dos projetos que irão definir como será executado o restauro e qual será o orçamento final da intervenção.

Entre os serviços previstos estão projetos de recuperação estrutural, restauração arquitetônica, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, climatização, drenagem, combate a incêndio, cabeamento estruturado e adequações de acessibilidade.

A proposta também prevê reorganização de áreas acadêmicas, culturais e institucionais, respeitando as características históricas do imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

A situação da Faculdade de Medicina da Bahia já vinha sendo alvo de alerta há meses. Em fevereiro, médicos ex-alunos, professores e representantes de entidades médicas organizaram um ato em defesa da recuperação do prédio, que completou 218 anos neste ano.

Na ocasião, a direção da faculdade apontou problemas estruturais considerados graves, incluindo infiltrações, fissuras, escadas comprometidas e interdição de áreas importantes do edifício.

Segundo reportagem de Thais Borges, do CORREIO, ambientes como o Salão Nobre, a biblioteca, a sala da Congregação e anexos do prédio precisaram ser fechados ao longo dos últimos anos por causa do avanço da deterioração estrutural.

Ainda de acordo com a reportagem, a estimativa da própria instituição é de que a futura obra completa possa custar entre R$ 70 milhões e R$ 100 milhões.