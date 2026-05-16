Empresa é contratada para projeto milionário de restauro da Faculdade de Medicina da Bahia; veja detalhes

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:30
A empresa responsável pela elaboração dos projetos executivos do restauro da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, foi definida após a conclusão da licitação publicada no Diário Oficial do Estado.
A vencedora foi a DOMO Arquitetura Engenharia e Projetos Culturais Ltda., com proposta de R$ 1 milhão. O contrato prevê prazo de 180 dias corridos para realização dos estudos técnicos, anteprojetos e projetos executivos necessários para a futura recuperação do prédio histórico.
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O valor anunciado não corresponde ao custo total da obra, e sim à etapa de elaboração dos projetos que irão definir como será executado o restauro e qual será o orçamento final da intervenção.
Entre os serviços previstos estão projetos de recuperação estrutural, restauração arquitetônica, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, climatização, drenagem, combate a incêndio, cabeamento estruturado e adequações de acessibilidade.
A proposta também prevê reorganização de áreas acadêmicas, culturais e institucionais, respeitando as características históricas do imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
A situação da Faculdade de Medicina da Bahia já vinha sendo alvo de alerta há meses. Em fevereiro, médicos ex-alunos, professores e representantes de entidades médicas organizaram um ato em defesa da recuperação do prédio, que completou 218 anos neste ano.
Na ocasião, a direção da faculdade apontou problemas estruturais considerados graves, incluindo infiltrações, fissuras, escadas comprometidas e interdição de áreas importantes do edifício.
Segundo reportagem de Thais Borges, do CORREIO, ambientes como o Salão Nobre, a biblioteca, a sala da Congregação e anexos do prédio precisaram ser fechados ao longo dos últimos anos por causa do avanço da deterioração estrutural.
Ainda de acordo com a reportagem, a estimativa da própria instituição é de que a futura obra completa possa custar entre R$ 70 milhões e R$ 100 milhões.
Considerado um dos prédios mais simbólicos do Centro Histórico de Salvador, o edifício da Faculdade de Medicina da Bahia também abriga o Museu Afro-Brasileiro e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Ufba.