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Higienizar alimentos com vinagre ou bicarbonato não elimina bactérias e ainda pode causar doenças; saiba mais

Especialista informa o que o seu erro pode causar e explica qual a melhor solução para lavagem de frutas, legumes e verduras

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de maio de 2026 às 13:00

Higienizar alimentos com vinagre ou bicarbonato não elimina bactérias e ainda pode causar doenças; saiba mais
Higienizar alimentos com vinagre ou bicarbonato não elimina bactérias e ainda pode causar doenças; saiba mais Crédito: Divulgação

A higienização correta de frutas, verduras e legumes é um pilar fundamental da segurança alimentar, mas muitos dos métodos passados a cada geração não passam de mitos culinários. A professora de Biomedicina da UniFacens, Luiza Camila, que é referência em metodologias inovadoras de educação nas áreas de engenharia, tecnologia, arquitetura e saúde, alerta para os perigos invisíveis que chegam à mesa e esclarece quais práticas realmente garantem a eliminação de microrganismos nocivos.

De acordo com a especialista, o consumo de alimentos mal higienizados pode causar as chamadas doenças de transmissão hídrica e alimentar, que são aquelas associadas com a ingestão de água e comida contaminadas. Segundo ela, são mais de 250 tipos de doenças, como a salmonelose, febre tifóide, listeriose, diarreias agudas e também as infecções causadas por vírus, vermes e protozoários.

5 legumes podem matar - alimentos que precisam de cuidado

Frutas e vegetais também podem ser perigosos: muitos liberam toxinas que podem provocar reações sérias por ArtCookStudio | Shutterstock
O aipo ajuda no controle de açúcar e prevenção de infecções urinárias, mas ele absorve toda essa água diretamente do solo, e é aí que mora o perigo (Imagem: id-art | Shutterstock) por
O problema é que algumas dessas substâncias são difíceis de remover. Por isso, sempre capriche na higienização antes de consumir. (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Na absorção da água, ele também carrega todas as toxinas dos agrotóxicos (Imagem: iuliia_n | Shutterstock) por
O ruibarbo é uma hortaliça interessante, porém, é preciso ter cautela com as folhas por Dieter Weber / Wikimedia Commons
Ruibarbo: talos são populares na culinária, mas folhas contêm grande quantidade de ácido oxálico, que provoca insuficiência renal por Reprodução/Instagram/@chefgugarocha
A mandioca possui uma alta concentração de precursores do ácido cianídrico (Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock) por Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock
A mandioca deve ser armazenada em local fresco e sem incidência direta do sol (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock
A mandioca (ou aipim/macaxeira) tem sua toxicidade bem mais conhecida (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock
A mandioca pode ser consumida de variadas maneiras, mas cuidado: comer a raiz crua pode ser fatal para um adulto (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por
[Edicase]Bolinho de mandioca com frango (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) por
Batatas, mandioca e aipo são fontes de vários nutrientes, mas exigem cuidado (Imagem: chaythawin | Shutterstock) por
A batata esconde uma toxina chamada glicoalcaloide por Shutterstock
Essa substância se concentra principalmente no caule, nas folhas e, sobretudo, nos brotos por Shutterstock
Se a batata que está há dias na sua fruteira começar a brotar, o melhor a fazer é jogar fora por Shutterstock
Mesmo que você retire os brotinhos, a concentração da toxina na batata terá aumentado por ImageFX
Substância pode causar fraqueza, levar ao coma e até matar  (Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock) por Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock
Amêndoas: perigo está na concentração de cianeto na semente por Shutterstock
Amêndoas: presença do cianeto na semente pode ser fatal por Shutterstock
Amêndoas: é preciso se certificar de que a semente que você está ingerindo passou pelo processo de cozimento por Shutterstock
Amêndoas prontas pra consumo passam por um processo de torragem e cozimento por Shutterstock
As amêndoas ajudam a relaxar os vasos sanguíneos (Imagem: kuvona | Shutterstock) por Imagem: kuvona | Shutterstock
Couve-flor assada com feijão-branco e amêndoas (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock) por Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock
Leite de amêndoas favorece a saúde da pele (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock) por
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Frutas e vegetais também podem ser perigosos: muitos liberam toxinas que podem provocar reações sérias por ArtCookStudio | Shutterstock

Mas a especialista ressalta que as doenças também podem aparecer por causa do processo de manipulação humana. “A segurança começa pelo manipulador. De nada adianta sanitizar os vegetais se as mãos não estiverem limpas. A recomendação é a lavagem rigorosa das mãos com água e sabão antes de qualquer contato com a comida", explica Luiza.

Não funciona

Um dos erros mais comuns é acreditar que o vinagre ou o bicarbonato de sódio possuem propriedades bactericidas. Luiza é enfática: "Vinagre é tempero! Não tem nenhum potencial de sanitização de alimento. Muitos acreditam nesse mito porque o ácido acético é parte da mistura de um desinfetante de alto nível (o ácido peracético), que é inclusive usado nas indústrias de alimento para desinfetar o maquinário, mas no vinagre ele está em uma concentração muito baixa para ter qualquer efeito contra microrganismos. O bicarbonato também não neutraliza agrotóxicos, nem elimina bactérias”.

Outro hábito inadequado é confiar apenas na água corrente. "Ela sozinha não remove os microrganismos. O fluxo de água serve apenas para retirar a sujeira visível e preparar o alimento para a sanitização real", afirma a docente. Mas usar detergentes ou sabão também não vai resolver. “A casca de algumas frutas, como limão e laranja, são irregulares. Portanto, ninguém conseguirá lavar todos os ‘furinhos’, por isso é importante lavar com água corrente para tirar a sujeira visível e a sanitização deve ser feita deixando as frutas de molho em solução adequada”.

O método correto e acessível

O único método cientificamente comprovado e recomendado pela Organização Mundial da Saúde envolve o uso de hipoclorito de sódio (água sanitária). A proporção correta é de 1 colher de sopa (cerca de 15ml) para cada 1 litro de água, deixando o alimento submerso por 10 a 15 minutos e enxaguando em seguida.

A especialista oferece uma dica importante para o bolso do consumidor: "Essa substância é distribuída gratuitamente no sistema público de saúde, é só solicitar na farmácia da UBS". Se for comprar, no entanto, é preciso atenção ao rótulo: deve-se utilizar apenas água sanitária que contenha exclusivamente hipoclorito de sódio e água em sua composição.

Além disso, é crucial saber que há alimentos que não podem ser lavados. "Nunca lave ovos e carnes. Isso gera um grande risco de contaminação cruzada. Isso porque a água espalha microrganismos pelas superfícies da cozinha. Apenas o cozimento adequado é capaz de garantir a eliminação de bactérias nessas proteínas”, explica Luiza.

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