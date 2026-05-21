CRIME

Traficantes invadem enterro e metralham caixão de adolescente na Bahia; veja vídeo

Vídeos mostram correria e disparos durante o sepultamento do adolescente conhecido como “Maquinista”

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:58

Traficantes metralharam caixão de Uanderson Crédito: Reprodução

O enterro de um adolescente apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) terminou em pânico e correria na manhã desta quinta-feira (21), em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caixão de Uanderson Nascimento Lima, conhecido como “Maquinista”, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo durante o sepultamento.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que vários tiros são disparados dentro do cemitério. Nas imagens, é possível ouvir a sequência de estampidos enquanto familiares e pessoas que acompanhavam o enterro correm para tentar escapar.

Os tiros teriam sido efetuados por integrantes de uma facção rival do CV. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local e o caixão ficou completamente perfurado. Polícia Militar da Bahia (PM) e Polícia Civil (PC) foram procurada para responder sobre o caso, mas não deram retorno até o fechamento desta matéria.

Traficantes metralharam caixão de Uanderson 1 de 3

Uanderson morreu na última terça-feira (19), após uma troca de tiros com policiais militares no bairro Concórdia, em Dias d’Ávila. Conforme informações da Polícia Militar, equipes da 36ª CIPM realizavam patrulhamento tático quando encontraram homens armados na região. Os suspeitos abriram fogo contra as guarnições ao perceberem a aproximação policial, dando início ao confronto. Depois da troca de tiros, Uanderson foi encontrado ferido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Com ele, os policiais afirmam ter apreendido um revólver da marca Rossi, 84 embalagens com substância semelhante a crack, 57 porções e três embalagens contendo material análogo à cocaína, além de dois celulares. Todo o material recolhido foi encaminhado para a 25ª Delegacia Territorial de Dias d’Ávila, onde a ocorrência foi registrada.