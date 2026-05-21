MÚSICA

Chico César lança álbum novo com shows intimistas em Salvador

Cantor paraibano revisita composições criadas nos anos 1980 e apresenta disco inédito em formato voz e violão

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:42

Chico César Crédito: Divulgação

O cantor e compositor Chico César desembarca em Salvador para apresentar o show de lançamento de “FOFO”, seu 11º álbum de estúdio. As apresentações acontecem entre os dias 5 e 7 de junho, na Caixa Cultural Salvador, em um formato intimista de voz e violão que revisita canções compostas pelo artista nos anos 1980, período em que viveu entre João Pessoa e São Paulo.

Com 16 faixas inéditas, o disco mergulha nas origens criativas do músico paraibano e estabelece uma conexão entre diferentes fases de sua trajetória artística. O repertório reúne composições escritas no início da carreira, época em que Chico integrava a banda Jaguaribe Carne, criada durante sua passagem pela faculdade de jornalismo em João Pessoa.

Chico César traz show intimista para Salvador 1 de 10

Foi após a experiência no grupo e da mudança para São Paulo que o artista decidiu seguir integralmente na música, iniciando uma trajetória que o tornaria um dos nomes mais reconhecidos da música brasileira dentro e fora do país.

Gravado em estúdio, “FOFO” traz 13 músicas assinadas exclusivamente por Chico César e outras três compostas em parceria. Entre os colaboradores estão os paraibanos Pedro Osmar e Paulo Ró, antigos integrantes da Jaguaribe Carne. O álbum também inclui uma faixa inspirada na escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A partir do livro “Americanah”, nasceu o verso que inspirou o título do trabalho: “Eu não quero ser fofo, eu quero ser a porra do amor de sua vida”.

Ainda sem previsão de estreia nas plataformas digitais, o novo projeto retoma a proposta de “Aos Vivos”, disco lançado em 1995 que marcou a estreia fonográfica do artista. O novo trabalho aposta em uma sonoridade densa, com elementos experimentais e foco na força da interpretação em voz e violão.

Dono de sucessos como “Mama África” e “À Primeira Vista”, Chico César construiu uma carreira marcada pela mistura de ritmos brasileiros, influências africanas, reggae e poesia social. Além da música, também atua como escritor e jornalista.

SERVIÇO:

Chico César no show de lançamento do álbum “FOFO”

Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57 - Centro

Datas: 5, 6 e 7 de junho de 2026

Horários:

Sexta-feira (05/06) - 20h

Sábado (06/06) - 17h (sessão com audiodescrição) e 20h

Domingo (07/06) - 16h e 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para estudantes, idosos e clientes CAIXA.