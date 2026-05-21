EVENTO

Feira do Cordel Brasileiro leva shows, repente e samba gratuitos à Caixa Cultural Salvador

Evento reúne artistas de vários estados entre os dias 23 e 31 de maio

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:32

Chambinho do Acordeon Crédito: Divulgação

A 7ª Feira do Cordel Brasileiro chega à Caixa Cultural Salvador com uma programação gratuita que mistura música, poesia, repente e samba. O evento acontece nos dias 23, 24 e de 28 a 31 de maio, reunindo artistas de diferentes regiões do país em celebração à literatura de cordel e às tradições populares nordestinas.

A abertura da agenda musical será comandada pelo músico e ator Chambinho do Acordeon, que apresenta o pocket show “Nos Passos do Rei Luiz” nos dias 23 e 24 de maio. As apresentações acontecem às 20h, no sábado, e às 19h, no domingo, com repertório dedicado aos clássicos de Luiz Gonzaga.

A cerimônia oficial de abertura da feira está marcada para o dia 28 de maio, às 17h30. O encontro contará com a presença do curador do evento, Klévisson Viana, além dos convidados Bule-Bule, Lucélia Borges, Marco Haurélio e Maria Alice Amorim.

Na sequência, às 18h, o público poderá acompanhar uma cantoria de repente com os cearenses Guilherme Nobre e Zé Vicente, além de show do cantor e compositor baiano Raimundo Sodré.

A programação de sexta-feira (29) inclui recital do Chico Pedrosa, cantoria entre Leandro Tranquilino e Davi Ferreira, além do show “Coração Sertanês”, da cantora Aiace.

No sábado (30), Chico Pedrosa volta ao palco ao lado de Evaristo Geraldo. Depois, Nadinho do Riachão e Devani Ferreira participam de uma nova cantoria de repente. Encerrando a noite, Bule-Bule e Adiel Luna apresentam o show “Samba de Compadres”.

O último dia da programação artística, em 31 de maio, terá apresentações de Emilly Barreto, Shalom Adonai, Grupo Canastra Real e a roda de samba “O Cordel virou Samba”, realizada pela Comunidade do Poço de Antônio Cardoso.

Além dos shows e recitais, a feira contará diariamente com venda de cordéis, exposições, oficinas e debates voltados à valorização da cultura popular brasileira.

SERVIÇO

Caixa Cultural Salvador: Rua Carlos Gomes, 57

Datas: 23 e 24 de maio

(Sessão com audiodescrição dia 23)

Sábado às 20h | Domingo às 19h