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Bombeiro viraliza ao dizer que ganha até R$ 10 mil para trabalhar sete dias por mês na Bahia: 'Não faria faculdade'

Militar citou rotina em Porto Seguro e incentivou jovens a investirem em concursos públicos

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:31

Bombeiro viralizou com vídeo sobre trabalho Crédito: Reprodução

Um vídeo de um bombeiro militar viralizou nas redes sociais após ele afirmar que recebe entre R$ 8 mil e R$ 10 mil por mês trabalhando apenas sete dias no mês em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Durante a gravação, o homem também defendeu os concursos públicos como alternativa mais vantajosa do que a faculdade para muitos jovens.

No vídeo, o bombeiro relata que, antes de entrar na corporação, acreditava que teria uma vida financeira limitada caso seguisse determinados caminhos profissionais. Segundo ele, a aprovação no concurso militar foi mais simples do que muita gente imagina. “Hoje eu ganho 10, 8 mil reais trabalhando 7 dias do mês”, afirmou. Ele explica que atua em escala de plantão e passa apenas sete dias mensalmente no posto de serviço.

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O militar também comentou sobre a dificuldade de inserção no mercado de trabalho para algumas profissões e disse que, se tivesse 18 anos novamente, priorizaria concursos públicos em vez de um curso superior. “Se eu tivesse 18 anos, não ia fazer faculdade”, declarou. Em outro trecho, ele afirma que muitos candidatos conseguiram aprovação no concurso com notas mínimas devido à falta de concorrentes suficientes. Segundo o bombeiro, o foco e a preparação correta podem fazer diferença em poucos anos de estudo.