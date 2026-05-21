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Bombeiro viraliza ao dizer que ganha até R$ 10 mil para trabalhar sete dias por mês na Bahia: 'Não faria faculdade'

Militar citou rotina em Porto Seguro e incentivou jovens a investirem em concursos públicos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:31

Bombeiro viralizou com vídeo sobre trabalho Crédito: Reprodução

Um vídeo de um bombeiro militar viralizou nas redes sociais após ele afirmar que recebe entre R$ 8 mil e R$ 10 mil por mês trabalhando apenas sete dias no mês em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Durante a gravação, o homem também defendeu os concursos públicos como alternativa mais vantajosa do que a faculdade para muitos jovens.

No vídeo, o bombeiro relata que, antes de entrar na corporação, acreditava que teria uma vida financeira limitada caso seguisse determinados caminhos profissionais. Segundo ele, a aprovação no concurso militar foi mais simples do que muita gente imagina. “Hoje eu ganho 10, 8 mil reais trabalhando 7 dias do mês”, afirmou. Ele explica que atua em escala de plantão e passa apenas sete dias mensalmente no posto de serviço.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

O militar também comentou sobre a dificuldade de inserção no mercado de trabalho para algumas profissões e disse que, se tivesse 18 anos novamente, priorizaria concursos públicos em vez de um curso superior. “Se eu tivesse 18 anos, não ia fazer faculdade”, declarou. Em outro trecho, ele afirma que muitos candidatos conseguiram aprovação no concurso com notas mínimas devido à falta de concorrentes suficientes. Segundo o bombeiro, o foco e a preparação correta podem fazer diferença em poucos anos de estudo.

Porto Seguro é um dos principais destinos turísticos da Bahia e concentra unidades de atuação do Corpo de Bombeiros Militar, principalmente em áreas de grande circulação de turistas e regiões litorâneas.

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Tags:

Trabalho Concurso Bombeiros Salários

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