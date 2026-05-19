OPROTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 209 vagas e salários de até R$ 12 mil

Certame terá oportunidades para áreas como saúde, educação, assistência social e transporte

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:52

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Prefeitura de Santa Filomena publicou o edital do concurso público nº 001/2026 para preenchimento de 209 vagas efetivas no quadro permanente do município. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diferentes setores da administração pública e têm sal[ários que vão até R$ 12 mil.

As taxas variam conforme o cargo escolhido. Para funções de nível superior, o valor será de R$ 120. Já os cargos de nível médio terão taxa de R$ 90. Para vagas de nível fundamental I e II, a inscrição custará R$ 75. Os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias também terão taxa de R$ 120.

Vagas na Prefeitura de Santa Filomena 1 de 4

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora IDHTEC, entre os dias 7 de maio e 8 de junho de 2026. O pagamento do boleto poderá ser realizado até 9 de junho.

A prova objetiva está marcada para o dia 12 de julho de 2026 e poderá ocorrer nos turnos da manhã ou da tarde, de acordo com a organização da banca.

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