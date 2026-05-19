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Prefeitura abre concurso com 209 vagas e salários de até R$ 12 mil

Certame terá oportunidades para áreas como saúde, educação, assistência social e transporte

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:52

Prova concurso público
Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Prefeitura de Santa Filomena publicou o edital do concurso público nº 001/2026 para preenchimento de 209 vagas efetivas no quadro permanente do município. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diferentes setores da administração pública e têm sal[ários que vão até R$ 12 mil. 

As taxas variam conforme o cargo escolhido. Para funções de nível superior, o valor será de R$ 120. Já os cargos de nível médio terão taxa de R$ 90. Para vagas de nível fundamental I e II, a inscrição custará R$ 75. Os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias também terão taxa de R$ 120.

Vagas na Prefeitura de Santa Filomena

Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução
Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução
Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução
Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução
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Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora IDHTEC, entre os dias 7 de maio e 8 de junho de 2026. O pagamento do boleto poderá ser realizado até 9 de junho.

A prova objetiva está marcada para o dia 12 de julho de 2026 e poderá ocorrer nos turnos da manhã ou da tarde, de acordo com a organização da banca. 

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Vagas Concurso Prefeitura Edital Salários

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