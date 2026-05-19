Gigante do setor de alimentos abre megafábrica capaz de produzir 91 ovos por minuto

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Esther Morais
Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:18
A JBS vai instalar uma megafábrica no município de Capão Alto, cidade da Serra catarinense com pouco mais de 2,6 mil habitantes. A nova unidade, batizada de Granja 7 de Setembro, terá capacidade para produzir cerca de 91 ovos por minuto.
O empreendimento contará com galpões de aproximadamente 22 mil metros quadrados e cerca de 230 mil aves. A expectativa é alcançar uma produção anual estimada em 48 milhões de ovos férteis.
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Segundo a Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), o investimento inicial será de R$ 75 milhões. A escolha da cidade ocorreu após negociações com o Grupo Rossi Agronegócios, responsável pelo investimento.
A granja será construída às margens da rodovia SC-390, considerada estratégica para o escoamento da produção.
Durante a fase de obras, a previsão é de geração de cerca de 100 empregos diretos e pelo menos 150 indiretos. Após o início das operações, a unidade deve manter aproximadamente 80 vagas diretas e outras 130 indiretas em áreas como transporte, logística, manutenção e prestação de serviços.