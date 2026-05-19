GERAÇÃO DE EMPREGO

Gigante do setor de alimentos abre megafábrica capaz de produzir 91 ovos por minuto

Nova unidade da JBS em Santa Catarina deve produzir mais de 48 milhões de ovos férteis por ano

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:18

Gigante do setor de alimentos abre megafábrica capaz de produzir 91 ovos por minuto Crédito: Ricardo Stuckert / PR

A JBS vai instalar uma megafábrica no município de Capão Alto, cidade da Serra catarinense com pouco mais de 2,6 mil habitantes. A nova unidade, batizada de Granja 7 de Setembro, terá capacidade para produzir cerca de 91 ovos por minuto.

O empreendimento contará com galpões de aproximadamente 22 mil metros quadrados e cerca de 230 mil aves. A expectativa é alcançar uma produção anual estimada em 48 milhões de ovos férteis.

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Segundo a Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), o investimento inicial será de R$ 75 milhões. A escolha da cidade ocorreu após negociações com o Grupo Rossi Agronegócios, responsável pelo investimento.

A granja será construída às margens da rodovia SC-390, considerada estratégica para o escoamento da produção.