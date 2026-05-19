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IF Baiano abre vagas para professores substitutos com salários de R$ 8,3 mil

Oportunidades são para cinco campi

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:22

IF Baiano campus Guanambi
IF Baiano campus Guanambi Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) abriu sete vagas para professor substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em cinco campi. Os salários variam de R$ 4.326,60 para graduados até R$ 8.340,33 para doutores.

As oportunidades estão distribuídas pelos campi de Governador Mangabeira, Itapetinga, Guanambi, Senhor do Bonfim e Uruçuca. As inscrições são gratuitas.

Emprego no IF Baiano: saiba como se candidatar por campi

Campus Governador Mangabeira O Campus Governador Mangabeira divulgou edital para seleção de professor de Química. As inscrições irão começar no dia 21 e seguem até 27 de maio. Para se inscrever, é necessário enviar os documentos solicitados em edital para o e-mail processoseletivo@gm.ifbaiano.edu.br, dentro do prazo estabelecido. São requisitos para concorrer à vaga: diploma de licenciatura em Química ou de bacharelado em Química, Ciências com habilitação em Química, Ciências Exatas com habilitação em Química ou Engenharia Química + Formação Pedagógica, reconhecidos pelo MEC. por Divulgação
Campus ItapetingaSão duas vagas para o Campus Itapetinga: uma para professor de Química e outra para professor de Geografia, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais. As inscrições já começaram e seguem até o dia 30 de maio. Para realizar a inscrição neste processo seletivo, o candidato deverá enviar os documentos listados em edital para o e-mail professor.substituto@itapetinga.ifbaiano.edu.br.Requisitos – diploma de licenciatura em Geografia ou Química. por Reprodução / Redes sociais
Campus GuanambiO campus Guanambi lançou o Edital nº 94 para contratação de professor substituto de Geografia. As inscrições vão de 19 a 25 de maio. Para se inscrever, é necessário enviar a documentação exigida para o e-mail selecao.professor@guanambi.ifbaiano.edu.br, durante o período de inscrições.Requisitos – diploma de licenciatura em Geografia reconhecido pelo MEC. por Divulgação
Campus Senhor do BonfimO campus Senhor do Bonfim divulgou os editais para o preenchimento de duas vagas para professor substituto: uma para a área de Sociologia e outra para Pedagogia. As inscrições para Sociologia vão de 21 a 26 de maio, enquanto para Pedagogia o prazo será de 25 a 29 de maio. Para se inscrever, é necessário enviar os documentos solicitados nos editais para os e-mails cge@bonfim.ifbaiano.edu.br e selecao.professor@bonfim.ifbaiano.edu.br, respectivamente. Requisitos – Graduação em Ciências Sociais ou em Sociologia, ou Graduação em Pedagogia comespecialização reconhecida pelo MEC. por Divulgação
Campus UruçucaO Campus Uruçuca receberá inscrições a partir do dia 21 de maio para professor na área de Atendimento Educacional Especializado (AEE), com prazo até 27 de maio. A inscrição será feita a partir do envio dos documentos solicitados em edital para o e-mail selecao.professor@urucuca.ifbaiano.edu.br.Requisitos – Diploma ou cerficado de conclusão de licenciatura, além de certificado de conclusão de pós-graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva, reconhecidos pelo MEC. por Divulgação
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Campus Governador Mangabeira O Campus Governador Mangabeira divulgou edital para seleção de professor de Química. As inscrições irão começar no dia 21 e seguem até 27 de maio. Para se inscrever, é necessário enviar os documentos solicitados em edital para o e-mail processoseletivo@gm.ifbaiano.edu.br, dentro do prazo estabelecido. São requisitos para concorrer à vaga: diploma de licenciatura em Química ou de bacharelado em Química, Ciências com habilitação em Química, Ciências Exatas com habilitação em Química ou Engenharia Química + Formação Pedagógica, reconhecidos pelo MEC. por Divulgação

Os selecionados terão contrato inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade institucional. Os contratados também poderão receber auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. As seleções ocorrerão em duas etapas: desempenho didático e prova de títulos, em diferentes datas.

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