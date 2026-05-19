IF Baiano abre vagas para professores substitutos com salários de R$ 8,3 mil

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Esther Morais
Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:22
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) abriu sete vagas para professor substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em cinco campi. Os salários variam de R$ 4.326,60 para graduados até R$ 8.340,33 para doutores.
As oportunidades estão distribuídas pelos campi de Governador Mangabeira, Itapetinga, Guanambi, Senhor do Bonfim e Uruçuca. As inscrições são gratuitas.
Emprego no IF Baiano: saiba como se candidatar por campi
Os selecionados terão contrato inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade institucional. Os contratados também poderão receber auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. As seleções ocorrerão em duas etapas: desempenho didático e prova de títulos, em diferentes datas.