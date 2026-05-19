CONTRATO DE 12 MESES

IF Baiano abre vagas para professores substitutos com salários de R$ 8,3 mil

Oportunidades são para cinco campi

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:22

IF Baiano campus Guanambi Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) abriu sete vagas para professor substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico em cinco campi. Os salários variam de R$ 4.326,60 para graduados até R$ 8.340,33 para doutores.

As oportunidades estão distribuídas pelos campi de Governador Mangabeira, Itapetinga, Guanambi, Senhor do Bonfim e Uruçuca. As inscrições são gratuitas.

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