INSCRIÇÕES ABERTAS

Detran abre concurso público com 116 vagas e salários de até R$ 7,8 mil

Concurso oferece oportunidades para cargos de nível superior em diversas áreas

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:08

Detran abre concurso público com 116 vagas e salários de até R$ 7,8 mil Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL), que oferece 116 vagas, sendo 50 imediatas e 66 para cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 5.454,54 e R$ 7.800.

As oportunidades são para cargos de analista e assistente de trânsito, ambos com exigência de nível superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de junho, por meio do site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 150.

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Entre os cargos disponíveis estão analista de trânsito nas áreas de administração, análise de sistemas, contabilidade, direito, engenharia civil, estatística e pedagogia, além de assistente de trânsito para candidatos com formação superior em qualquer área.

Todos os cargos exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. As provas estão previstas para o dia 2 de agosto.