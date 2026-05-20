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Rede de restaurantes anuncia quase 80 vagas de trabalho para nova unidade em Salvador

Empresa oferece vale-transporte, assistência médica, odontológica e refeição no local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:16

Outback em Salvador
Outback em Salvador Crédito: Reprodução

A rede de restaurantes Outback Steakhouse anunciou a abertura de 74 vagas de emprego em Salvador para a nova unidade que será inaugurada no Shopping Paralela, no bairro de Patamares. O processo seletivo começa no dia 1º de junho e as inscrições poderão ser feitas pela internet, por meio do site oficial da empresa.

As oportunidades são voltadas para diferentes áreas de atuação dentro do restaurante. Há vagas para recepcionista, atendente de restaurante, atendente de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e auxiliar de restaurante. Além do salário, os contratados terão acesso a benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e assistência odontológica.

Outback em Salvador

Outback em Salvador por Reprodução
Outback em Salvador por Reprodução
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Outback em Salvador por Reprodução

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio ou técnico completo e disponibilidade de horário, incluindo fins de semana e feriados. Segundo a empresa, o processo seletivo contará com etapas de entrevista e treinamento prático nas unidades da rede.

A chegada da nova unidade amplia a presença da marca em Salvador e deve gerar novas oportunidades de emprego no setor de alimentação da capital baiana.

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Rede Restaurantes Outback em Salvador

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