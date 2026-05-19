INFRA-ESTRUTURA

Navio com mais de 800 toneladas de materiais para início das obras da Ponte Salvador–Itaparica chega à Bahia

O carregamento reúne 1.550 itens, entre painéis de vigas Bailey, estruturas metálicas, parafusos de suporte e pinos de trava

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:12

Bahia recebe navio com mais de 800 toneladas de materiais para início das obras da Ponte Salvador–Itaparica Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Chegou ao Porto de Salvador um navio com as primeiras peças da obra da Ponte Salvador-Itaparica, vindas da China. A embarcação, com mais de 800 toneladas de materiais, atracou na capital baiana nessa segunda-feira (18). Estimada em mais de R$ 17 milhões (US$ 3,5 milhões), a carga partiu do Porto de Xangai, na China, no dia 30 de março, em 44 contêineres transportados por um navio que percorreu cerca de 17 mil quilômetros até Salvador.

O material será transportado para Maragogipe, onde, na enseada, será instalado um canteiro de obras. Parte também seguirá para Vera Cruz, para que os canteiros possam ser montados e, a partir daí, começa efetivamente a obra da ponte. O carregamento reúne 1.550 itens, entre painéis de vigas Bailey, estruturas metálicas, parafusos de suporte e pinos de trava, componentes essenciais para a implantação das estruturas que permitirão o início das intervenções no mar. A estimativa é de que as obras da ponte sejam iniciadas já no começo do mês de junho.

Ponte Salvador-Itaparica 1 de 8

Os materiais serão utilizados na montagem de uma plataforma provisória, estrutura considerada indispensável, que dará suporte à circulação de maquinário pesado, equipes técnicas e equipamentos ao longo das futuras frentes de serviço da obra.

Tecnologia inédita no Brasil

Já aplicada em grandes projetos internacionais, a plataforma provisória é uma estrutura essencial para garantir maior eficiência na execução da obra. Entre as vantagens, está a redução de quase 70% no número de embarcações de apoio, contribuindo para maior organização do tráfego marítimo na Baía de Todos-os-Santos durante as obras.

Apenas durante a fase inicial de montagem da plataforma, que será utilizada para a locomoção de trabalhadores e máquinas, devem ser gerados cerca de 200 empregos diretos, entre montadores, soldadores e engenheiros, além de contratações indiretas ligadas aos setores de logística, transporte e suprimentos. Quando considerado todo o período de construção do empreendimento, está prevista a criação de 7.000 vagas de emprego diretas e indiretas.

Mobilização nos canteiros

Como parte da mobilização para o início das obras, um guindaste de 60 toneladas já chegou ao canteiro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe. Além disso, está prevista para esta terça-feira (19) a entrega de 3.900 toneladas de tubos de aço, o equivalente a cerca de 400 caminhões, que serão utilizados nas etapas iniciais de implantação da plataforma de trabalho em água.

“A chegada desses materiais representa mais um passo concreto para o início das obras da Ponte Salvador–Itaparica. Estamos avançando dentro do cronograma previsto, com planejamento técnico e logística estruturada para garantir segurança e eficiência em todas as etapas dessa obra transformadora para a Bahia”, afirma o secretário do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador–Itaparica (SVPonte), Mateus Dias.

Parceria Público-Privada

Responsável pela implantação, operação e manutenção do novo sistema rodoviário, a Concessionária Ponte Salvador–Itaparica é formada por dois grupos empresariais chineses com ampla experiência internacional nas áreas de infraestrutura e logística, a China Communications Construction Company (CCCC) e a China Railway Construction Corporation (CRCC).