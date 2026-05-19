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Navio com mais de 800 toneladas de materiais para início das obras da Ponte Salvador–Itaparica chega à Bahia

O carregamento reúne 1.550 itens, entre painéis de vigas Bailey, estruturas metálicas, parafusos de suporte e pinos de trava

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:12

Bahia recebe navio com mais de 800 toneladas de materiais para início das obras da Ponte Salvador–Itaparica
Bahia recebe navio com mais de 800 toneladas de materiais para início das obras da Ponte Salvador–Itaparica Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Chegou ao Porto de Salvador um navio com as primeiras peças da obra da Ponte Salvador-Itaparica, vindas da China. A embarcação, com mais de 800 toneladas de materiais, atracou na capital baiana nessa segunda-feira (18). Estimada em mais de R$ 17 milhões (US$ 3,5 milhões), a carga partiu do Porto de Xangai, na China, no dia 30 de março, em 44 contêineres transportados por um navio que percorreu cerca de 17 mil quilômetros até Salvador.

O material será transportado para Maragogipe, onde, na enseada, será instalado um canteiro de obras. Parte também seguirá para Vera Cruz, para que os canteiros possam ser montados e, a partir daí, começa efetivamente a obra da ponte. O carregamento reúne 1.550 itens, entre painéis de vigas Bailey, estruturas metálicas, parafusos de suporte e pinos de trava, componentes essenciais para a implantação das estruturas que permitirão o início das intervenções no mar. A estimativa é de que as obras da ponte sejam iniciadas já no começo do mês de junho.

Ponte Salvador-Itaparica

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Bahia recebe navio com mais de 800 toneladas de materiais para início das obras da Ponte Salvador–Itaparica por Thuane Maria/GOVBA
Bahia recebe navio com mais de 800 toneladas de materiais para início das obras da Ponte Salvador–Itaparica por Thuane Maria/GOVBA
Bahia recebe navio com mais de 800 toneladas de materiais para início das obras da Ponte Salvador–Itaparica por Thuane Maria/GOVBA
Como será a ponte por Divulgação
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Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
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Os materiais serão utilizados na montagem de uma plataforma provisória, estrutura considerada indispensável, que dará suporte à circulação de maquinário pesado, equipes técnicas e equipamentos ao longo das futuras frentes de serviço da obra.

Tecnologia inédita no Brasil

Já aplicada em grandes projetos internacionais, a plataforma provisória é uma estrutura essencial para garantir maior eficiência na execução da obra. Entre as vantagens, está a redução de quase 70% no número de embarcações de apoio, contribuindo para maior organização do tráfego marítimo na Baía de Todos-os-Santos durante as obras.

Apenas durante a fase inicial de montagem da plataforma, que será utilizada para a locomoção de trabalhadores e máquinas, devem ser gerados cerca de 200 empregos diretos, entre montadores, soldadores e engenheiros, além de contratações indiretas ligadas aos setores de logística, transporte e suprimentos. Quando considerado todo o período de construção do empreendimento, está prevista a criação de 7.000 vagas de emprego diretas e indiretas.

Mobilização nos canteiros

Como parte da mobilização para o início das obras, um guindaste de 60 toneladas já chegou ao canteiro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe. Além disso, está prevista para esta terça-feira (19) a entrega de 3.900 toneladas de tubos de aço, o equivalente a cerca de 400 caminhões, que serão utilizados nas etapas iniciais de implantação da plataforma de trabalho em água.

“A chegada desses materiais representa mais um passo concreto para o início das obras da Ponte Salvador–Itaparica. Estamos avançando dentro do cronograma previsto, com planejamento técnico e logística estruturada para garantir segurança e eficiência em todas as etapas dessa obra transformadora para a Bahia”, afirma o secretário do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador–Itaparica (SVPonte), Mateus Dias.

Parceria Público-Privada

Responsável pela implantação, operação e manutenção do novo sistema rodoviário, a Concessionária Ponte Salvador–Itaparica é formada por dois grupos empresariais chineses com ampla experiência internacional nas áreas de infraestrutura e logística, a China Communications Construction Company (CCCC) e a China Railway Construction Corporation (CRCC).

O contrato entre a concessionária e o Governo do Estado da Bahia, no modelo de Parceria Público-Privada (PPP), estabeleceu o prazo total de 35 anos de concessão, sendo 1 ano destinado a estudos, licenciamento e desenvolvimento do projeto executivo, 5 anos para construção e 29 anos de operação do sistema.

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