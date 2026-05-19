Condenado por estupro na Estação da Lapa é preso dentro de rodoviária

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Maysa Polcri
Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:55
Um homem de 47 anos, foragido por estupro contra vulnerável, foi preso na manhã desta terça-feira (19), na rodoviária de Feira de Santana, na Bahia. O crime ocorreu em março de 2019, na Estação da Lapa, em Salvador.
Na época, a polícia foi acionada e o homem conduzido à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), mas foi liberado.
O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Salvador quatro meses após o crime, e o investigado ainda não havia sido localizado.
Ele foi preso pela Polícia Civil após informações de que havia embarcado no município de Serra Dourada com destino a Salvador. A ação foi realizada por meio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste), vinculado à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).
O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes em Feira de Santana, onde passou pelos procedimentos de praxe e segue preso.