SALVADOR

Operação encontra produtos vencidos e má higiene em boxes da Feira de São Joaquim

A ação teve como alvo a venda clandestina de alimentos sem regularização sanitária e fiscal.

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:57

Material apreendido na Feira de São Joaquim Crédito: Divulgação

Uma operação integrada realizada pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira (21) identificou irregularidades na comercialização de produtos lácteos na Feira de São Joaquim, em Salvador. Batizada de Operação Rota do Queijo, a ação teve como alvo a venda clandestina de alimentos sem regularização sanitária e fiscal.

Cinco estabelecimentos foram fiscalizados por equipes da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), Vigilância Sanitária e outros órgãos estaduais e municipais. Durante as inspeções, os agentes apreenderam queijos e demais alimentos sem comprovação de origem, armazenados fora dos padrões exigidos pelas normas sanitárias. Também foram encontrados produtos com prazo de validade vencido.

Materiais apreendidos na Feira de São Joaquim 1 de 8

Segundo os órgãos envolvidos, parte das mercadorias apresentava datas de validade adulteradas ou removidas, o que pode indicar tentativa de esconder a condição imprópria dos itens expostos à venda.

As equipes também identificaram problemas graves nas áreas de armazenamento. Em alguns estoques usados para guardar alimentos destinados ao consumo humano, havia presença de animais e condições consideradas inadequadas de higiene e segurança alimentar.

A operação teve como foco a apuração de crimes contra as relações de consumo, concorrência desleal e outras infrações administrativas e penais.

Participaram da ação servidores da DECON, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), além de equipes da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz), Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Vigilância Sanitária (Visa), Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) e Guarda Civil Municipal (GCM).

Três pessoas foram presas em flagrante suspeitas de comercializar, armazenar ou expor produtos impróprios para consumo em desacordo com as normas sanitárias e de defesa do consumidor. Elas foram encaminhadas à unidade policial e seguem à disposição da Justiça.