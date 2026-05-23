CRIME

Corpo de adolescente metralhado em invasão a velório na Bahia foi enterrado sem perícia

Vídeos mostram correria durante sepultamento após invasão de homens armados em Dias d’Ávila

Wendel de Novais

Publicado em 23 de maio de 2026 às 16:04

Traficantes metralharam caixão de Uanderson Crédito: Reprodução

O corpo do adolescente Uanderson Nascimento Lima, de 17 anos, conhecido como “Maquinista”, foi enterrado sem passar por uma nova perícia após o caixão ser alvo de diversos disparos dentro do Cemitério Municipal de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), de acordo com informações do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O ataque aconteceu na manhã de quinta-feira (21) e provocou correria entre familiares e pessoas que acompanhavam o sepultamento. Vídeos gravados no local mostram o momento em que vários tiros são disparados dentro do cemitério, enquanto pessoas tentam fugir para escapar dos disparos.

Segundo informações iniciais, homens armados ligados a uma facção rival teriam invadido o cemitério e efetuado os disparos contra o caixão do adolescente, apontado pela polícia como integrante do Comando Vermelho (CV). Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram.

Traficantes metralharam caixão de Uanderson 1 de 5

Horas depois do ataque, um dos homens suspeitos de envolvimento na invasão ao cemitério morreu durante confronto com policiais militares em Dias d’Ávila. Conforme informações da Rondesp RMS, a troca de tiros ocorreu por volta das 20h, na região conhecida como Campo do Albino. O suspeito chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lucas Evangelista, mas não resistiu aos ferimentos.

A 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila) registrou o caso como morte por intervenção legal de agente de segurança pública. De acordo com os relatos policiais, equipes foram acionadas após a ação criminosa no cemitério e localizaram homens armados na cidade. Durante o confronto, um dos suspeitos acabou baleado.

Ainda segundo a ocorrência, moradores chegaram a arremessar objetos contra os policiais enquanto o suspeito recebia socorro. Foi necessário o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar a multidão. Com o homem, os agentes afirmam ter apreendido uma metralhadora, munições e porções de cocaína.

Uanderson morreu na última terça-feira (19), após uma troca de tiros com policiais militares no bairro Concórdia, também em Dias d’Ávila. Segundo a Polícia Militar, equipes da 36ª CIPM realizavam patrulhamento quando encontraram homens armados na região. Houve confronto e o adolescente foi encontrado ferido.