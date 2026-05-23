FUTEBOL

Jogador do Bahia se envolve em acidente e bate carro na Região Metropolitana

Meio-campista seguia para treinamento do Bahia quando colidiu com outro veículo; ninguém ficou ferido

Wendel de Novais

Publicado em 23 de maio de 2026 às 16:16

Caio Alexandre se envolveu em acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O meia Caio Alexandre, do Bahia, se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (23), em um trecho da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O jogador dirigia o próprio carro quando acabou colidindo com outro veículo. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações divulgadas do ge, o automóvel conduzido pelo atleta bateu em outro carro, que teve danos na parte dianteira. O acidente aconteceu enquanto o jogador seguia para o CT Evaristo de Macedo, onde o elenco realizou o penúltimo treinamento antes da partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Caio Alexandre se envolveu em acidente 1 de 5

O caso ocorreu justamente no momento em que Caio Alexandre voltava a ficar à disposição da comissão técnica após período afastado por lesão. O meia havia retomado os treinamentos normalmente na sexta-feira (22) e tem chances de aparecer entre os relacionados para o confronto de segunda-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.